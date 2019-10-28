Стрельба у мечети во Франции: двое раненых. Подозреваемый задержан, ему 84 года

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Подозреваемый бросил зажигательное устройство, вероятно, канистру с бензином, в сторону мечети

Два человека получили огнестрельные ранения в городе Байонна на юго-западе Франции. Инцидент произошел в 15:20 у местной мечети, где проходила молитва.

Полиция арестовала подозреваемого - 84-летнего мужчину. У него, как сообщается, нашли пистолет, газовый баллон и гранаты.

По информации местных властей, подозреваемый бросил зажигательное устройство, вероятно, канистру с бензином, в сторону мечети, пытаясь поджечь дверь. Затем он выстрелил в двух мужчин, которые пытались ему помешать.

Оба пострадавших, которым за 70 лет, были госпитализированы с серьезными ранениями. Как сообщается, нападавший уехал оттуда на своем автомобиле, который он попытался поджечь. Он был арестован у своего дома.

Пока неясно, что послужило причиной агрессивных действий. Ранее этот человек, имя которого пока не называется, не попадал в поле зрении полиции и спецслужб.

Как пишет Рейтер, ссылаясь на источник в полиции, мужчина был связан с ультраправыми. По информации другого источника, он баллотировался на местных выборах в 2015 году от партии "Национальный фронт" (переименованной затем в "Национальное объединение").

Лидер партии Марин Ле Пен написала в "Твиттере": "Нападение на мечеть в Байонне - отвратительный поступок, который абсолютно противоречит всем принципам нашего движения. К этим преступлениям необходимо подходить со всей строгостью".