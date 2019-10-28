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Государственный исторический музей отказался проводить "Дилетантские чтения", посвященные секретным протоколам пакта Молотова-Риббентропа, объяснив это принципиальной позицией по свежему номеру журнала "Дилетант". Этому предшествовал скандал по поводу обложки журнала.

Обложка

Очередной номер исторического журнала, который выходит при информационной поддержке радио "Эхо Москвы", посвящен секретным протоколам пакта Молотова-Риббентропа. На обложке изображены Гитлер и Сталин - в образе жениха и невесты, причем на костюме фюрера видна свастика.

Именно обложка "Дилетанта" первой вызвала скандал. На прошлой неделе стало известно, что крупный московский книжный магазин "Молодая гвардия" отказался продавать журнал в таком виде.

При этом журнал можно найти на видном месте в киосках печати.

Пропустить Twitter пост , автор: @aavst Ребята, не ищите этот номер Дилетанта в магазине «Молодая гвардия». Они нам вернули журнал. Обложка их возмутила. А секретные протоколы не возмущают.... покупайте в других книжных и киосках 👌🏻 pic.twitter.com/9wUpg8ORwr — Алексей Венедиктов (@aavst) 24 октября 2019 г.

В магазине сообщили изданию Znak.com, что считают обложку некорректной и опасаются предписаний властей, связанных с запретом на изображение нацистской символики. Главный редактор "Дилетанта" Виталий Дымарский в эфире "Эха Москвы" пояснил, что речь идет о репродукции старой американской карикатуры под названием "Интересно, сколько продлится их медовый месяц?"

Карикатура была впервые опубликована в черно-белом варианте в октябре 1939 года в американской газете Washington Star. Автор - художник Клиффорд Берримен, напоминает Deutsche Welle.

Дымарский в разговоре с телеграм-каналом "Расстрига" называл решение "Молодой гвардии" "обычной самоцензурой" и "перестраховкой на фоне политических манипуляций с историей".

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в прошлый четверг заявил, что намерен пожаловаться на обложку "Дилетанта" в Роскомнадзор. "Наши посмотрят и напишут обращение в Роскомнадзор. Прокуратура должна расследовать и отправить за решетку кого положено. Это провокаторы, - сказал он телеграм-каналу "Подъем". - Занимаются не просто провокациями! Им мало пожаров, которые были".

Чтения

А в понедельник главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что Государственный исторический музей отменил "Дилетантские чтения", организуемые журналом "Дилетант", о пакте Молотова-Риббентропа. Чтения должны были состояться в среду, 30 октября.

"У нас с Историческим музеем договор, что раз в месяц мы проводим вместе с ними "Дилетантские чтения". Буквально сейчас, за два дня до их проведения, мы получили письмо, в котором сказано, что дискуссия неэтична в преддверии Дня народного единства и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Я спросил, можно ли после 75-летия Победы, но ответа не было", - рассказал Венедиктов Интерфаксу.

Он выразил недоумение такой позицией руководства музея. Венедиктов считает, что музей должен вернуть проданные на чтения билеты. По его словам, все билеты были проданы.

"А мы, естественно, проведем передачу с тем же автором - у нас слушателей больше, чем вмещает зал Исторического музея", - добавил главный редактор "Эха Москвы".

Венедиктов допускает, что руководство музея могло принять решение об отмене чтений под давлением. В музее эту версию категорически отвергают.

"Это принципиальная позиция руководства музея. После того, как мы ознакомились с материалами журнала, было принято решение данные чтения отменить", - сказали Интерфаксу в пресс-службе музея. Деньги за билеты вернут, подтвердили там.

Чтения отменили, поскольку руководство музея не согласно с подачей информации в данном номере "Дилетанта" - она носит "несколько тенденциозный характер", сказала проекту "Подъем" пресс-секретарь музея Мария Лемигова.

"Руководство ознакомилось с содержанием номера и решило, что сейчас, в преддверии Дня народного единства и 75-летия Победы, организация данного мероприятия в подобном ключе не совсем будет уместна", - сказала она. В музее, по ее словам, не хотели бы "будоражить общество такими настроениями".

От дальнейшего сотрудничества с "Дилетантом" Государственный исторический музей отказываться не намерен, подчеркнула Лемигова.