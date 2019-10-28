Верховный суд России изменил мнение о декларации об амнистии капитала

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Зампред Верховного суда Владимир Давыдов отменил постановление судьи Верховного суда Александра Ботина, который до этого не усмотрел нарушения закона в изъятии сотрудниками ФСБ налоговой спецдекларации при расследовании дела бизнесмена Валерия Израйлита.

Суть дела

Как рассказывала в сентябре Би-би-си, российские следователи и суд использовали против совладельца компании "Усть-Луга", строившей одноименный порт в Ленинградской области, декларацию, поданную им в рамках амнистии капиталов. Президент России Владимир Путин обещал, что этого не случится.

"Если человек легализует свои средства и имущество в России, он получит твердые правовые гарантии, что его не будут таскать по различным органам, в том числе правоохранительным, трясти, не спросят об источниках и способах получения капитала, что он не столкнется с уголовным или административным преследованием и к нему не будет вопросов со стороны налоговых служб и правоохранительных органов", - говорил Путин в декабре 2014 года.

Глава управляющей компании петербургского порта Усть-Луга Израйлит был арестован в конце декабря 2016 года по делу о мошенничестве на 208 млн рублей при поставках труб для нефтебазы госкомпании "Транснефть".

До суда дело дошло только в сентябре 2019 года. На одном из первых заседаний выяснилось, что следователи из ФСБ запросили в Федеральной налоговой службе декларацию Израйлита, которую он подал в начале 2016 года в рамках амнистии капитала, писали "Ведомости" со ссылкой на защиту бизнесмена.

По данным издания, бизнесмен задекларировал иностранные компании, акции, банковские счета, квартиру в Лондоне.

Адвокат бизнесмена Владимир Ковин говорил Би-би-си, что следствие использует данные из декларации как доказательства вины Израйлита в совершении преступлений, предусмотренных статьями 193 УК РФ (невозвращение валюты из-за границы) и 174 УК РФ (отмывание денежных средств). Следователи с помощью декларации обосновали арест - якобы бизнесмен может скрыться, потому что обладает имуществом за границей.

По мнению Ковина, это было сделано "в нарушение тех обязательств, которые брало на себя государство, а именно - о сохранности налоговой тайны и сведений, указанных в декларации".

Решения судов

Дело сейчас рассматривает Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга.

Адвокаты Израйлита в суде ссылались на прямой запрет в законе о добровольном декларировании активов и счетов.

Амнистия освобождает человека от ответственности лишь за некоторые преступления, например налоговые. Хотя Израйлиту предъявлены обвинения по статьям УК, но гарантии, предоставленные законом об амнистии, распространяются на любые уголовные дела, считает защита бизнесмена.

Смольнинский суд с этим не согласился и 20 сентября отклонил ходатайство защиты об исключении декларации из дела. Большинство опрошенных "Ведомостями" юристов считают, что тем самым суд грубо нарушил закон об амнистии.

23 октября стало известно, что и Верховный суд России не усмотрел нарушений законодательства в изъятии сотрудниками ФСБ налоговой спецдекларации при расследовании дела Израйлита.

Выяснилось, что судья Александр Ботин еще 10 октября отказал адвокатам Израйлита в передаче их жалобы на рассмотрение в кассационную инстанцию.

Теперь же зампред Верховного суда Владимир Давыдов воспользовался своим правом и пересмотрел решение судьи Ботина. Он постановил, что доводы защиты Израйлита следует рассмотреть в суде первой инстанции. Постановление опубликовано на сайте Верховного суда.

Источник "Ведомостей" в понедельник сообщил, что ситуация с Израйлитом обсуждалась на самом высоком уровне, и было принято решение, что подобное не должно повториться. Бизнес должен получить гарантии, сказал изданию на условиях анонимности федеральный чиновник.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказывался комментировать решения судов.

"В настоящий момент есть решение, заключение суда, которое свидетельствует о том, что предпринятые действия не идут вразрез с режимом этой амнистии, с модальностями этой амнистии. А комментировать это решение я не хочу", - говорил Песков на прошлой неделе. Теперь же представитель Кремля сообщил "Ведомостям": "Этот эпизод докладывался президенту".

При этом защита Израйлита не направляла жалобу зампреду Верховного суда. Но сейчас адвокаты собираются подать ходатайство об исключении из дела доказательств - спецдекларации, документов и показаний, содержащих сведения из нее, сообщила адвокат Виктория Бурковская.