Борис Джонсон пытается добиться досрочных выборов

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В понедельник Палата общин отклонила предложение Бориса Джонсона провести досрочные выборы. ЕС согласился отложить брексит при условии, что такие выборы состоятся.

Предложение Джонсона не набрало необходимых двух третей списочного состава нижней палаты парламента.

Сразу после голосования премьер-министр объявил, что во вторник правительство вынесет на обсуждение новое предложение о досрочных выборах по другой процедуре, которая требует лишь простого большинства.

Либерал-демократы и Шотландская национальная партия уже заявили, что помогут премьер-министру. По словам лидера либдемов Джо Суинсон, это помешает Джонсону тараном протащить свой проект брексита через парламент.

Борис Джонсон не теряет надежду, что на досрочных выборах его Консервативная партия одержит победу, что позволит вывести страну из тупика, в котором оказался брексит.

Шварценеггер эвакуируется. Пожары в Лос-Анджелесе угрожают тысячам домов.

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В понедельник утром в районе музейного комплекса Центр Гетти в Лос-Анджелесе возник новый очаг пожара, который стал быстро распространяться в сторону престижного жилого массива.

Губернатор Калифорнии объявил о чрезвычайной ситуации на территории всего штата.

Тысячи жителей, в том числе и бывший губернатор штата Арнольд Шварценеггер, получили указание покинуть свое жилье. В общей сложности в зоне обязательной эвакуации оказалось более 3 тыс. домов.

Лесные пожары продолжаются и на севере Калифорнии. Около 180 тыс. человек покинули свои дома, дороги вокруг Санта-Розы и Сан-Франциско запружены автомобилями. Люди бегут от пожаров.

Истекает ультиматум курдским ополченцам в Сирии

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В 15:00 во вторник истекает срок ультиматума ополченцам курдских сил самообороны, которые по договоренности между Турцией и Россией должны покинуть приграничные с Турцией районы Сирии, где Анкара намерена установить зону безопасности.

Спецпосланник ООН в Сирии призвал продлить срок перемирия, чтобы положить конец конфликту, который длится уже 8 лет. Гейр Педерсен во вторник встретится в Женеве с министрами иностранных дел Турции, Ирана и Росии - стран, играющих ключевую роль в этом конфликте.

Одновременно сводные турецко-российские патрули начнут действовать на 10-километровом маршруте в зоне безопасности.

NYT: Авантюры за рубежом и насилие дома: Путин не может игнорировать растущее недовольство

Популярность Владимира Путина среди жителей России уже не та, но все же он продолжает пользоваться поддержкой населения, - пишет в редакционной статье New York Times.

Почему же российские службы безопасности обрушиваются на всех, кто выражает хотя бы малейшее недовольство? Зачем обвинять в подстрекательстве к терроризму никому не известных блогеров или арестовывать безобидных шаманов?

Быть может, дело в том, что различные силы в среде чиновников и силовиков пребывают в растерянности: чего ждать в 2024 году - продления нынешней власти или жесткой борьбы за власть?

Популярность Путина нельзя назвать случайной, но и перманентной она тоже не является, утверждает газета.

Его концепция "сделаем Россию вновь великой" работает, но только до тех пор, пока у людей сохраняется ощущение стабильности и безопасности, к которым они так стремились.

Путин и его приспешники, многие из которых, как и он сам, - выходцы из спецслужб, на личном опыте знают, что государство, построенное на принудительной центральной власти, без нее не выстоит.

Система может какое-то время работать, но это не СССР и не Российская империя, и постоянно поддерживать атмосферу страха не получится.

Никто не знает, захочет ли он добровольно отказаться от власти в 2024 году.

Но если Путин заинтересован в том, чтобы оставить по себе добрую память, ему стоило бы отказаться от дорогостоящих авантюр на востоке Украины и в Сирии и заняться восстановлением экономики своей страны, вместо того, чтобы вмешиваться в чужие выборы или охотиться на безобидных шаманов или любознательных журналистов.

Times: Аспирин против депрессии

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Две таблетки болеутоляющего - будь то аспирин или ибупрофен - могут снизить симптомы депрессии, пишет Times со ссылкой на результаты последнего исследования, проведенного учеными из Уханьского университета в Китае.

Специалисты внимательно изучили 26 предыдущих исследований на эту тему и пришли к выводу, что антивоспалительные препараты заметно снижают признаки депрессии, особено если принимаются в сочетании с антидепрессантами.

Сама по себе депрессия не является воспалительным заболеванием, однако у некоторых пациентов при этом наблюдаются воспалительные процессы в мозгу. Кроме того, ученые полагают, что некоторые виды депрессии могут быть связаны с инфекционными заболеваниями.

Авторы исследования не дают рекомендаций по конкретным дозам лекарств, необходимым для снижения симптомов, но утверждают, что страдающим от депрессии не повредят допустимые дозы, указанные на упаковках, доступных в свободной продаже.

Грузия подверглась мощной хакерской атаке

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Жертвами киберпреступников стали более 2 тыс. сайтов, включая госучреждения, телеканалы, неправительственные организации и частные компании.

Главные страницы многих сайтов были заменены портретом бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили с подписью "Я вернусь".

Хотя источник атаки пока не выявлен, учитывая ее масштабы и цели, эксперты полагают, что она могла быть организована на государственном уровне.

В соцсетях обсуждается даже версия причастности к этой кибератаке России.

Путин предлагает сажать за пропаганду наркотиков

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Президент Путин предложил ввести уголовное, а не административное наказание за пропаганду наркотиков в интернете.

В Совете Федерации уже считают, что по новой статье можно будет сажать на срок от 10 до 15 лет.

В январе этого года МВД выступало с инициативой ужесточить наказание за пропаганду наркотиков в интернете. Но там предлагали увеличить размеры штрафов, а не вводить уголовное наказание.

Стрельба у мечети во Франции

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Пожилой мужчина попытался поджечь двери мечети в Байонне на юго-западе Франции, а затем открыл стрельбу по людям, попытавшимся ему помешать.

В результате два человека получили тяжелые ранения.

Нападавший скрылся с места преступления на автомобиле, но был задержан у своего дома. У него были обнаружены пистолет, гранаты и газовый баллон.

Почитайте, что происходит на востоке Украины, где добровольцы не спешат выполнять решения президента Зеленского о разводе войск.

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Дайджест готовилиЛеонид Лунеев и Александр Баранов