Опрос: россияне стали больше бояться произвола властей и возврата к репрессиям

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Россияне все больше боятся произвола со стороны властей, выяснили социологи "Левада-центра". Среди главных страхов россиян также фигурируют болезни близких и детей и угроза мировой войны.

Согласно опросу, опубликованному на сайте центра, в пятерку главных страхов российских граждан также входят болезни и бедность.

Перечень страхов россиян не очень сильно менялся за последние годы, однако по сравнению с июльским опросом "Левады" страх произвола властей поднялся с седьмого на третье место, а страх возврата к репрессиям - с 14-го места на 8-е.

Как отмечает заместитель директора "Левада-центра" Денис Волков, рост боязни произвола властей во многом является реакцией на пенсионную реформу и общее увеличение претензий к власти на фоне падения реальных доходов населения.

Политолог Константин Калачев считает, что тревоги россиян объясняются жесткими действиями правоохранительных органов во время летних протестных акций в Москве.

"Это ситуативное реагирование, а все остальное архетипично. Хотя и страх стать жертвой произвола властей тоже архетипичен, но тут у него появился мощный триггер", - цитирует Калачева РБК.

В марте свой опрос о главных страхах россиян провел Фонд "Общественное мнение": по его результатам в пятерку главных опасений граждан попали страх за детей и внуков, здоровье близких, а также безденежье.

ВЦИОМ публиковал свой последний опрос на эту тему в июле 2017 года и выяснил, что больше всего россияне боятся международных конфликтов и роста цен.

Социологи ВЦИОМ также отмечали, что в целом тревожность граждан России выросла и большинство показателей "заметно превышают данные аналогичных периодов 2016 года и двухгодичной давности".