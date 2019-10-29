США долго не признавали резню армян в Турции геноцидом. Сегодня они готовы

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мемориал Цицернакаберд в Ереване посвящен массовым убийствам армян в Османской империи

Резолюция в Палате представителей США о признании геноцида армян будет вынесена на голосование во вторник. Ее поддерживают влиятельные представители как Демократической, так и Республиканской партии.

Ускоренное рассмотрение резолюции вызвано кризисом в отношениях США с Турцией из-за турецкой операции на севере Сирии. Ожидается, что официальная Анкара ответит на признание геноцида отзывом своего посла из Вашингтона.

Массовые депортации и убийства армян на территории Османской империи в 1915 году признаны геноцидом в России, Германии, Франции, Канаде и ряде других стран мира. Турция неизменно протестует против такой трактовки этих событий.

Армянское лобби, еврейское лобби

Резолюция имеет значительные шансы получить одобрение уже вторник вечером. В понедельник она прошла через комитет по регламенту, который вынес ее на голосование всей Палаты представителей - причем без возможности внесения поправок, как и добивались армянские лоббисты.

Принятие законопроекта лоббируют две крупнейшие группы, представляющие американцев армянского происхождения - Армянский национальный комитет Америки (АНКА) и "Армянская ассамблея Америки". Их поддерживают две влиятельные еврейские организации - Американский еврейский комитет и Антидиффамационная лига.

О планах проголосовать за резолюцию рассказали не только члены Демократической партии, у которой большинство в нижней палате конгресса, но и ряд влиятельных республиканцев в палате.

Заклятые враги единодушны

Документ был внесен в Конгресс в январе, сразу после открытия заседаний Палаты представителей нового созыва, в которой большинство получили Демократическая партия. Демократы представляют многие избирательные округа, в которых живет значительное число американцев армянского происхождения и других христианских меньшинств Ближнего Востока.

Резолюцию поддерживают председатель комитета по иностранным делам демократ Элиот Энгель и лидер республиканского меньшинства в комитете Майкл Маккол, а также два конгрессмена от разных округов Калифорнии - Девин Нунес и Адам Шифф, которые являются непримиримыми оппонентами по многим другим вопросам.

Демократ Шифф возглавляет комитет по разведке и фактически руководит расследованием в рамках импичмента Трампа. Республиканец Нунес, который был председателем комитета до Шиффа, напротив, известен своей лояльностью президенту.

"Армянская ассамблея" и Армянский национальный комитет участвовали в подготовке текста резолюции, рассказали Би-би-си в их руководстве.

"29 октября может стать одним из важнейших дней для американских армян, - заявил Мигран Тумаджян, директор "Армянской ассамблеи Америки" по западному региону. - Наше предупреждение членам Конгресса: если кто-то посмеет повторять ошибочную позицию Анкары [о том, что геноцида не было], мы этого не забудем".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Американские армяне давно требуют от своей страны признать геноцид армян

"Мы в буквальном смысле обходим все кабинеты на [Капитолийском] холме", - рассказал Би-би-си Армен Саакян, исполнительный директор АНКА по западному региону.

Мораль в аморальном мире

За ускоренным рассмотрением резолюции стоит ухудшение отношений США с Турцией из-за турецкой операции против сирийских курдов, бывших ключевыми союзниками американцев по борьбе с "Исламским государством" (организация, запрещенная в России).

Этот геополитический контекст не скрывают и сторонники резолюции. В день начала турецкой операции конгрессмен Тед Лью, представляющий округ со значительным армянским населением, написал в "Твиттере", что "сейчас самое время для США признать геноцид армян".

Армяне по всему миру рассматривают признание геноцида армян как нравственную проблему, заявил Тумаджян из "Армянской ассамблеи". Однако он не согласился с теми, кто предлагает не использовать создавшуюся возможность, чтобы отделить вопрос от сиюминутной политической повестки американского правительства.

"Мы живем в аморальном мире, где все основано на быстро меняющихся интересах, - заявил Тумаджян. - Ждать, когда установится мир на Ближнем Востоке, абсурдно".

C ним согласился Саакян из Армянской национального комитета.

"Наша позиция - геноцид должен быть признан исключительно на основе прав человека", - сказал Саакян. - Но это мир, в которым мы живем".

Media playback is unsupported on your device Геноцид: история термина

Позиция США в вопросе геноцида традиционно определялось геополитикой - Вашингтон не был готов идти на конфликт с Турцией, ключевым партнером по НАТО. Американские президенты, не исключая и Дональда Трампа, до сих пор называли события 1915 года в Османской империи "великим злодеянием", но избегали использования слова "геноцид". Турецкие власти отрицают, что массовые убийства христианских меньшинств в 1915-1919 годах являлись целенаправленной государственной политикой.

В прошлом году представители администрации Обама извинились за то, что его администрация не признала геноцид, как было обещано во время предвыборной кампании. Они назвали это ошибкой.

"Геноцид армян должен быть признан всеми, но прежде всего Турцией, - рассказал Би-би-си бывший посол США в Армении Джон Эванс, лишившийся своей позиции из-за того, что назвал события 1915 года геноцидом.

"К сожалению, Турция вряд ли будет готова признать геноцид 1915 года без внешнего давления. Возможно, настало время, когда дополнительное давление будет оказано и со стороны Конгресса Соединенных штатов".

Эванc добавил, что в случае принятия резолюции стоит ожидать отзыва посла Турции из Вашингтона, слов осуждения из Анкары, а также призывов не покупать американские товары.

"Момент этого голосования и то обстоятельство, что его сторонники связывают его с конкретной проблемой в отношениях США и Турции, фактически делает его политическим инструментом", - рассказал Би-би-си американский эксперт Джошуа Кучера, редактор отдела Кавказа издания Eurasianet.