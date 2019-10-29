В Microsoft заявили о крупной атаке российских хакеров на антидопинговые организации

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В корпорации уже заявляли о подобных атаках в 2016-м и 2018 годах

Корпорация Microsoft заявила об атаке российских хакеров на антидопинговые организации по всему миру.

По сообщению компании, по меньшей мере 16 национальных и международных спортивных и антидопинговых организаций на трех континентах стали жертвами этих атак.

Атаки, по данным Microsoft, были совершены группой под названием Strontium, также известной как Fancy Bear и APT28.

"Методы, используемые в этих последних атаках, аналогичны тем, которые обычно используются Strontium для атак правительств, военных, аналитических центров, юридических фирм, правозащитных организаций, финансовых фирм и университетов по всему миру", - сообщили в Microsoft.

Методы Strontium включают в себя фишинг, распыление паролей, использование как открытого исходного кода, так и пользовательских вредоносных программ, уточнили в корпорации.

"Некоторые из этих атак были успешными, но большинство - нет. Microsoft уведомила всех клиентов, на которых были направлены эти атаки, и сотрудничала с теми, кто обратился за нашей помощью, для защиты скомпрометированных учетных записей или систем", - сообщили в компании.

Агентства попытались атаковать 16 сентября, сообщают в компании, "незадолго до появления сообщений о новых возможных действиях, предпринимаемых Всемирным антидопинговым агентством".

Речь идет о заявлении Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) международному антидопинговому кодексу. ВАДА подозревает Россию в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, переданными в агентство.

РУСАДА однажды уже лишали статуса в 2015 году, его вернули в сентябре прошлого года.

В Microsoft отметили, что это не первая подобная атака Strontium на спортивные организации - подобное уже происходило в 2016-м и 2018 годах. Тогда хакеры смогли получить доступ к электронным письмам спортивных и антидопинговых организаций.

Власти США подозревают группу Fancy Bear в организации кибератаки на сервера национального комитета Демократической партии в 2016 году. В США считают, что группировка связана с российскими властями. Кремль отрицает причастность к этим атакам.