Клещевой энцефалит добрался до Британии. При чем тут олени?

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В двух районах Британии впервые заметили клещей-переносчиков клещевого энцефалита. Британское агентство здравоохранения Public Health England говорит, что риск заражения людей энцефалитом пока очень низок. Тем не менее, один случай заражения уже был.

Биологи связывают появление энцефалита на островах с общим ростом числа клещей, вызванным в свою очередь увеличением поголовья оленей.

Энцефалит обнаружили у насекомых в двух районах Британии - Тетфордском лесу, примерно в 56 километрах от Кембриджа, и на границе графств Хэмпшир и Дорсет.

В правительственном агентстве Public Health England (PHE) говорят, что риск заражения человека остается очень низкий. Тем не менее, там должны изучить насекомых в этих районах, чтобы понять, насколько энцефалит распространен.

Клещи достаточно распространены в Британии, на островах их около 20 видов. Некоторые переносят опасные заболевания, например болезнь Лайма. Но зараженных вирусом энцефалита клещей на Британских островах раньше не видели.

Как клещ пробрался на Британские острова, пока неизвестно. Медики предполагают, что клещи могли зацепиться за перелетных птиц.

Беспокоиться ли британцам?

В целом в Британии становится все больше клещей. В основном из-за роста поголовья оленей в лесах.

Хотя укус клеща, зараженного вирусом энцефалита, не означает, что человек обязательно заразится энцефалитом, эта болезнь может сопровождаться очень неприятными симптомами, а около двух процентов заразившихся умирают.

Симптомы энцефалита напоминают обычную простуду, но потом переходят во вторую стадию с менингитом и в некоторых случаях вызывают воспаление мозговых тканей.

При укусе клеща вирус сразу попадает в кровь. Он проникает в центральную нервную систему. Вирус обнаруживается в ткани мозга через пару дней после укуса.

Вирус переносят клещи - маленькие кровососущие паукообразные, живущие в траве и на листьях деревьев. Клещи присасываются к животным, включая человека, чтобы пить их кровь.

В PHE говорят об одном случае заражения энцефалитом в Британии. Заразился турист из Европы, которого удалось вылечить.

Так как британцы не привыкли к энцефалитным клещам, в агентстве по здравоохранению видят своей миссией в первую очередь информирование людей.

"Мы хотим, чтобы люди помнили о клещах и предпринимали необходимые меры, особенно когда они находятся или работают в местах с высокой травой, лесах, парках или в болотистой местности", - говорит сотрудник агентства доктор Ник Фин.