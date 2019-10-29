Гигантские мыши с острова Гоф уничтожают тристанских альбатросов. За это их убьют

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Королевское общество защиты птиц Великобритании намерено радикально решить проблему истребления птенцов тристанского альбатроса гигантсткими мышами. Этот вид птиц сейчас находится под угрозой исчезновения.

Правительство Британии выделило средства на программу, которая стартует в следующем году.

Ареал обитания альбатросов этого вида ограничен архипелагом Тристан-да-Кунья. Они вымерли на главном острове архипелага - Тристане, но сохранились на островах Гоф и Инаксессибл. Мыши попали на архипелаг вместе с человеком, их сюда завезли британские моряки в XIX веке. Грызуны адаптировались к ограниченным ресурсам островов и начали питаться яйцами и птенцами морских птиц.

С течением времени мыши архипелага стали огромными - они в два раза больше обычных домашних мышей.

Согласно заявлению королевского общества защиты птиц, тристанские альбатросы могут быть полностью уничтожены, если не принять срочные меры по борьбе с мышами. Ситуация с выживаемостью вида очень серьезна: сейчас выживает лишь один из пяти птенцов.

Мышей планируется истребить - всех до единой. Для этого орнитологи планируют зафрахтовать в Южной Африке судно с двумя вертолетами на борту. При приближении к архипелагу вертолеты поднимутся в воздух, с них на архипелаг будут сброшены ядовитые гранулы - и через 24 часа все мыши на островах будут истреблены.

В природе осталось всего около двух тысяч пар тристанских альбатросов. Пары птицы создают постоянные, самка откладывает всего лишь одно яйцо раз в два года.

Остров Гоф архипелага Тристана-да-Кунья считается одной из самых важных колоний морских птиц в мире, там обитает более 10 миллионов птиц.

Депутат парламента, замглавы правительственного департамента по вопросам сельского хозяйства и биобезопасности лорд Джон Гардинер сказал, что проект британских властей "Остров Гоф" является "вдохновляющим примером примером того, как мы помогаем нашим заморским территориям защищать их драгоценную дикую природу и растения".

Представитель королевского общества защиты птиц Эндрю Каллендер сказал в интервью Telegraph, что Великобритании помогает также Южная Африка, а под угрозой исчезновения находится не только тристанский альбатрос.

"В зоне особого риска также атлантический буревестник, прион Макгилврая и гофская овсянка. Но мыши влияют и на популяцию других видов. К 2020 году начнутся работы по уничтожению мышей на острове с целью восстановления популяций морских птиц".