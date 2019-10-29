СМИ сообщили об обстреле российских военных в Сирии. Минобороны - о хлопке

Правообладатель иллюстрации Sergei Novikov/TASS

Российские военные полицейские попали под обстрел, который велся, предположительно, со стороны турецких военнослужащих на севере Сирии, утверждают СМИ. Минобороны России заявило, что обстрела не было, был небольшой взрыв, военные не пострадали.

В результате обстрела турецкой армией патруля российской военной полиции возле сирийско-турецкого пограничного пункта ад-Дербасийя были ранены двое российских военнослужащих, двое журналистов и четыре мирных жителя, говорится в сообщении курдского информационного агентства Hawar, передает BBC Monitoring.

Агентство ссылалось на своего репортера в городе, большинство населения которого составляют курды. Тот сообщил, что российские военные якобы попали под обстрел со стороны турецких сил, когда патрулировали пограничный район.

Тем временем государственное сирийское агентство САНА заявило, что под минометный обстрел со стороны турок попал не патруль, а погранпост, в результате чего ранения получили шесть человек. Согласно этой версии, российский военный патруль находился рядом.

Минобороны России после сообщений СМИ выпустило заявление о том, что никакого обстрела не было.

В сообщении сказано, что во вторник "при подготовке к плановой встрече представителей российской военной полиции с турецкой стороной" на погранпереходе ад-Дербасийя рядом со стоящими российскими бронеавтомобилями "раздался хлопок от подрыва неустановленного безоболочного взрывного устройства" (цитаты по Интерфаксу).

Пострадавших среди российских военнослужащих нет, техника исправна, подчеркивается в заявлении министерства обороны, а встреча с представителями турецкой стороны "прошла в плановом режиме".

Сочинский меморандум

Российские военные полицейские были введены на север Турции в рамках соглашений между Москвой и Анкарой, которые предусматривают создание 10-километровой буферной зоны на севере Сирии. Эти территории должны покинуть курдские вооруженные формирования, после чего должно начаться российско-турецкое патрулирование.

22 октября, через несколько дней после вторжения турецких войск на север Сирии с целью оттеснить оттуда курдов, президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи подписали меморандум.

В соответствии с меморандумом подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы вводятся на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы, чтобы содействовать отводу курдских формирований на 30 км от границы.

После этого начинается совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района турецкой операции "Источник мира".

Предполагается, что сирийские пограничники займут 15 постов на границе с Турцией и будут ее охранять совместно с российскими военными.

Военная операция "Источник мира" прекращается, объявил после переговоров Путина и Эрдогана министр иностранных дел России Сергей Лавров. При этом он оговорился, что "все будет зависеть от того, насколько будут выполняться договоренности, в том числе по отводу сил и средств курдских подразделений".

Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что отвод курдских вооруженных подразделений с территории, где должен быть создан коридор безопасности, досрочно закончен. "Туда зашли и сирийские пограничники, и наша военная полиция", - сказал он.