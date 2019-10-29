Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Борис Джонсон долго и яростно убеждал оппозицию согласиться на выборы и добился своего - но только после того, как оппозиция добилась отсрочки брексита.

Британская Палата общин согласилась провести внеочередные выборы 12 декабря. Премьер-брекситер Борис Джонсон надеется одержать на них убедительную победу и вывести страну из тупика, но удастся ли ему это сделать, предсказать крайне трудно.

Во вторник вечером Палата общин подавляющим большинством голосов - 428 против 20 - проголосовала за внесенное правительством постановление о досрочных выборах 12 декабря.

Теперь это постановление должно пройти Палату лордов, но наблюдатели не предвидят там серьезных проблем для премьера.

Борис Джонсон рассчитывает, что на этих выборах его Консервативная партия завоюет большинство мест в Палате общин и он тем самым получит от избирателей мандат на проведение своей политики в отношении Евросоюза: патовая ситуация в парламенте будет преодолена, соглашение о выходе утверждено, и Британия формально покинет ЕС 31 января.

Однако удастся ли тори-брекситерам с Джонсоном во главе на самом деле одержать уверенную победу, предсказать никто не берется.

Сейчас по усредненным результатам опросов, рейтинг Консервативной партии выше, чем рейтинг главной оппозиционной силы, лейбористов, примерно на 10%. Но за время предвыборной кампании рейтинги могут существенно измениться.

Кроме того, в британской избирательной системе, когда все 650 депутатов Палаты общин избираются в одномандатных округах в один тур, рейтинг партии никогда не оборачивается точно соответствующей ему долей мест в парламенте.

Так, на выборах в 2015 году тори собрали 36,9% голосов и при этом завоевали абсолютное большинство мандатов - 330. В 2017 году партия получила на досрочных выборах ощутимо больше голосов - 42,4%, но при этом потеряла абсолютное большинство, проведя в Палату общин 317 депутатов.

Еще один фактор, добавляющий неопределенности: в условиях политического кризиса из-за брексита на этих выборах, как показывают опросы, большая доля избирателей от двух главных партий уйдет на края политического спектра: к либерал-демократам, выступающим за немедленную отмену брексита, и к Партии брексита, ратующую за решительный разрыв с ЕС.

По ходу обсуждения досрочных выборов во вторник Борис Джонсон восстановил в партии 10 из 21 тори-тяжеловесов, изгнанных в начале сентября за голосование против политики правительства.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Лидер лейбористов Джереми Корбин держится бодро, но по опросам Борис Джонсон несравнимо популярнее, чем он.

В числе восстановленных - внук Уинстона Черчилля Николас Соамс и старейшина Палаты общин Кен Кларк, который прослужил депутатом и министром в нескольких правительствах уже 49 лет.

"Конечно, это в интересах премьер-министра - к выборам вернуть в строй как можно больше мятежников", - сказал Би-би-си один из "помилованных", Эд Вейзи.

С необходимостью досрочных выборов в принципе были согласны почти все депутаты, и во вторник в ходе обсуждения вопроса о выборах была лишь одна интрига: оппозиция хотела под эти выборы снизить избирательный возраст с 18 до 16 лет, а также дать право голоса живущим в Британии гражданам Евросоюза.

Граждан других стран ЕС в Британии, по приблизительным оценкам, около 3,7 млн. Британцев в возрасте 16-17 лет - около полутора миллионов. Большинство из всех этих людей, как рассчитывает оппозиция, настроено против брексита и, соответственно, против тори и Джонсона. Эти голоса могли бы очень серьезно изменить расклад на выборах.

Правительство пригрозило отозвать проект решения о выборах, если эти поправки пройдут.

Официально правительство объясняло свою позицию тем, что такие серьезные изменения в избирательном законодательстве нужно основательно обсудить, а не вносить в спешке, под конкретные выборы; кроме того, нигде в ЕС гражданам других стран союза не позволено голосовать на парламентских выборах.

Так или иначе, эти поправки просто были отсеяны после второго чтения решением вице-спикера - по процедуре он имеет такие полномочия.