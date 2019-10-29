Создатели "Игры престолов" не будут писать сценарий для "Звездных войн"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дэвид Бениофф и Ди Би Уайсс - авторы телеадаптации книг Джорджа Мартина

Исполнительные продюсеры сериала "Игра престолов", за которых развернулась борьба между тремя крупнейшими киностудиями, отказались от участия в создании очередной трилогии "Звездных войн".

Дэвид Бениофф и Ди Би Уайсс считаются создателями сериала "Игра престолов". Они были главными продюсерами всего сериала, сценаристами и режиссерами отдельных серий.

После оглушительного успеха "Игры престолов" за продюсеров началась борьба между тремя крупнейшими студиями - Disney, Amazon и Netflix.

В феврале прошлого года в Disney заявили, что Бениофф и Уайсс напишут сценарий нескольких фильмов новой саги "Звездные войны". Первый фильм этого цикла должен выйти в 2022 году.

Однако в августе стало известно, что пара подписала эксклюзивный контракт с продакшн-компанией Netflix.

"В сутках всего 24 часа, и мы не могли уделять достаточно времени и "Звездным войнам", и проектам Netflix," - говорится в их заявлении, опубликованном на сайте Deadline.

"Мы любим "Звездные войны". Когда Джордж Лукас создал это кино, он создал нас", - говорится в заявлении.

Правообладатель иллюстрации Sky Image caption Первая серия "Игры престолов" вышла в 2011 году

Кейтлин Кеннеди, президент студии Джорджа Лукаса Lucasfilm, которую в 2012 году купила Disney, сказала, что компания будет рада сотрудничеству со сценаристами в будущем. "Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс - великолепные рассказчики", - добавила она.

Как следует из графика релизов Disney, опубликованного в мае, трилогия будет следующим эпизодом саги после фильма "Скайуокер. Восход", который завершит идущую сейчас трилогию о семье Скайуокеров.

Выход фильмов трилогии, которую должны были написать Бениофф и Уайсс, назначен на 2022, 2024 и 2026 годы.

Киношкола "Игры престолов"

В феврале прошлого года решение привлечь создателей "Игры престолов" к "Звездным войнам" было встречено с восторгом.

"Игра престолов" имела огромный успех, хотя концовка многих разочаровала. 1,75 миллионов поклонников сериала потребовали у студии HBO переснять конец, но этого не сделали.

Правообладатель иллюстрации Disney/Lucasfilm Image caption Последний фильм цикла о семье Скайуокеров выйдет в декабре

В своей петиции разочарованные фанаты написали, что Бениофф и Уайсс, сняв такую концовку, "показали свою вопиющую некомпетентность".

В минувшие выходные сценаристы появились на Остинском кинофестивале. В беседе с газетой Metro они сказали, что работа над "Игрой престолов" была для них чем-то вроде "дорогой киношколы".

В ответ на вопрос, почему они не привлекли к созданию сериала больше сценаристов, Бениофф и Уайсс ответили, что "не догадались" этого сделать.