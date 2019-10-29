Дело "Нового величия": что рассказал суду засекреченный свидетель Руслан Д.

Правообладатель иллюстрации Sergei Savostyanov/TASS

В Люблинском суде Москвы выступил ключевой свидетель по делу "Нового величия" Руслан Д. Защита обвиняемых считает его провокатором, связанным с силовиками.

В суде засекреченный свидетель, который представлялся участникам "Нового величия" как Руслан Д., выступал под псевдонимом Константинов. По версии защиты, на самом деле его могут звать Родион Зелинский.

На вопросы прокурора свидетель отвечал в "условиях, исключающих видимость" - он находился в специальном помещении, было слышно только его голос.

Вот, что он рассказал, отвечая на вопросы прокурора:

Участники якобы проводили встречи, на которых обсуждали, как будут заниматься "революционной деятельностью" - расклеивать листовки и рисовать граффити с призывами к отставке властей, участвовать в акциях протеста и конфликтовать на них с полицейскими. "Все участники этой организации считали, что одна из главных проблем всех публичных акций оппозиции - то, что никто не смеет противостоять полиции. Они решили, что если полицейский хочет тебя задержать, надо дать полицейскому в нос", - сказал Руслан Д. (цитата по "Медиазоне").

Руслана Д. избрали помощником Руслана Костыленкова (следствие считает его лидером организации), в этом качестве он вел протоколы собраний, выполнял поручения - например, арендовал офис для регулярных встреч. Для аренды он использовал паспорт подставного лица, а деньги переводил через биткоин-кошелек. "Если мы собирались заниматься незаконной деятельностью, то мне не нужно было, чтобы мои данные куда-то попали", - сказал он суду (цитата по "МБХ Медиа").

На одном из собраний был принят устав организации, в соответствии с которым были сформированы "отделы": финансовый, агентурно-вербовочный и отдел "активного действия", который "должен был заниматься организацией не совсем законных акций" (несогласованных митингов). Финансовый отдел возглавил Руслан Д.

Однажды участники организации выехали на "тренировку" в подмосковный город Хотьково, где занимались изготовлением "коктейлей Молотова". На другом выезде молодые люди тренировались стрелять из самозарядного карабина Симонова по бумажным мишеням. Третий раз участники учились метать зажигательную смесь и опробовали рации. Коктейли бросали в стену, на которой был нарисован Чиполлино. "Мои коктейли горели, но я ни разу не попал туда, куда хотел", - заявил Руслан Д. (цитата по "Медиазоне").

Все участники организации моложе 21 года платили взносы по 500 рублей в месяц, остальные - по 1000. Костыленков хотел брать по 1000 со всех но эту идею не поддержали остальные.

Локальные ячейки "Нового величия" планировали создать в Петербурге, Саранске и Кургане. С "группировками" из Саранска и Кургана переговоры вела Анна Павликова.

На собрания приходили не только участники, но и кандидаты, желавшие вступить в организацию. Среди них был, например, "Слава Иванов" - оперативник уголовного розыска Максим Расторгуев.

В начале марта 2018 года в организации прошли "выборы" лидера, на которых победил Костыленков. "После этого собрания, не прошло и часа, я уже был в ОВД "Марьино" со всеми материалами", - сказал свидетель (цитата по "Медиазоне").

Руслан. Д пошел в полицию не сразу, потому что ему "интересно посещать всякие собрания незарегистрированных организаций", а его отношение к действующей власти "трудно назвать положительным". "Мало чего хорошего делается для людей", - объяснил он (цитата по "МБХ Медиа").

10 фигурантов дела "Нового величия" были задержаны в марте 2018 года. Их обвинили в создании экстремистского сообщества и участии в нем (части 1 и 2 статьи 282.1 УК).

В настоящее время под арестом находятся семь человек: Руслан Костыленков, Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев и Вячеслав Крюков - в СИЗО, а Анна Павликова, Мария Дубовик и Максим Рощин - под домашним арестом. Еще один обвиняемый, Сергей Гаврилов, как стало известно на прошлой неделе, покинул Россию.

В марте 2019 года суд назначил полтора года лишения свободы условно Рустаму Рустамову, а в апреле два с половиной годам колонии общего режима получил Павел Ребровский.

После того, как Ребровский отказался от своих показаний и заявил, что основным организатором и идейным вдохновителем движения был Руслан Д., приговор ему был отменен, а дело направлено на новое рассмотрение.