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В среду будет опубликован доклад о пожаре в лондонской многоэтажке Гренфелл-тауэр 14 июня 2017 года, который унес жизни 72 человек. Русская служба Би-би-си прочитала выдержки из доклада, которые проливают свет на причины трагедии. Согласно документу, погибших могло бы быть намного меньше, если бы в работе пожарных служб не было системных ошибок. Эксперты, занимавшиеся общественным расследованием трагедии, считают, что спасатели должны были начать эвакуацию намного раньше, чем это произошло.

В Женеве состоится первое заседание Конституционного комитета Сирии. Туда приехали представители правительства и оппозиции. Спецпосланник по Сирии при ООН Гейр Педерсен надеется, что встреча поможет властям и оппозиции преодолеть разногласия. По его словам, это первое политическое соглашение, которое устанавливает сроки для принятия новой конституции Сирии.

Палата представителей США в понедельник приняла резолюцию о признании геноцида армян. Несмотря на то что резолюция носит рекомендательный характер, этот шаг конгрессменов может серьезно осложнить отношения США и Турции. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал решение американских конгрессменов попыткой "использовать историю для достижения политических целей". Русская служба Би-би-си разбиралась, что стоит за неожиданным ходом конгресса и какую роль в принятии резолюции сыграло армянское лобби.

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Британская Палата общин согласилась провести внеочередные выборы 12 декабря. Британский премьер Борис Джонсон рассчитывает, что на этих выборах его Консервативная партия завоюет большинство мест в Палате общин, благодаря чему будет утверждено соглашение о брексите, и Британия формально покинет ЕС 31 января. Однако удастся ли брекситерам во главе с Джонсоном одержать уверенную победу, предсказать никто не берется.

Телеканал HBO решил не снимать один из приквелов сериала "Игра престолов", главную роль в котором должна была сыграть британская актриса Наоми Уоттс, сообщает портал Entertainment Weekly. Действие сериала должно было происходить за тысячи лет до событий "Игры престолов". Летом была снята пилотная серия, но, судя по всему, этим все и ограничится. Вслед за появлением информациии о вероятном закрытии проекта официальный Твиттер-акаунт "Игры престолов" анонсировал выход другого приквела под названием "Дом драконов", в котором будет показана история правления династии Таргариенов в Вестеросе.

Комиссия минобороны России, расследующая стрельбу в воиской части в Забайкалье, назвала одной из вероятных причин трагедии межличностный конфликт между открывшим стрельбу стрельбу по сослуживцам рядовым Рамилем Шамсутдиновым и одним из офицеров, сообщает издание РБК со ссылкой на источник в комиссии и другой источник, знакомый с предварительными выводами комиссии.

"Версии о неуставных взаимоотношениях, избиениях и других видах физического насилия не нашли подтверждения. Но повышенная психическая нагрузка, испытываемая военнослужащими в ходе несения караульной службы, могла способствовать переходу межличностного конфликта к действиям, приведшим к трагедии", - заявил один из собеседников РБК.

Воинская часть расположена далеко от командования и военной прокуратуры, командиры редко контролировали обстановку, в частности подбор личного состава для дежурств и караулов, говорят источники РБК.

Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам на территории воинской части 54160 в поселке Горный в Забайкалье 25 октября. Погибли восемь военнослужащих. Минобороны России заявляло о нервном срыве, в то время как отец рядового предполагал, что следствие хочет скрыть дедовщину в воинской части.

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В 2020 году Россия начнет испытывать жидкостную межконтинентальную баллистическую ракету РС-28 "Сармат", пишут "Ведомости".

По информации издания, первые пуски ракеты пройдут из шахтной установки на космодроме "Плесецк" по полигону Кура на Камчатке. Всего планируется провести не менее пяти пусков.

По данным собеседника газеты, этот ракетный комплекс будет поставлен на вооружение в 2021 году при условии соответствия требуемым характеристикам.

МБР "Сармат" - одна из главных военных новинок, необходимых для стратегического ядерного паритета с США, отмечает газета.

Российский президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию назвал ракету очень грозным оружием: у новой системы ограничений по дальности практически нет - она способна атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс, и даже перспективные системы противоракетной обороны ей не помеха.

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Малевич или подделка? Эта интрига будоражит Беларусь уже четверть века. Почитайте материал наших корреспондентов Татьяны Мельничук и Татьяны Януцевич о том, почему авторство задержанной на границе картины до сих пор остается неподтвержденным.

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Дайджест подготовили Геннадий Алашеев и Олег Михайлов