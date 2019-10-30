В Москве задержали еще одного фигуранта "дела 27 июля"

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В "московском деле" появился еще один фигурант. Следствие попросил суд арестовать его.

В Москве задержали 32-летнего участника летней протестной акции Павла Новикова. Об этом "Новой газете" сообщила его адвокат Татьяна Молоканова.

Ранее в среду телеграм-канал Baza сообщил, что Новикова подозревают в том, что на несогласованной акции протеста 27 июля в центре Москвы он бросил бутылку в сторону полицейского.

Новикова везут в Басманный суд Москвы. Следствие просит избрать для него меру пресечения в виде ареста, сообщает проект "ОВД-Инфо".

В пресс-службе суда сообщили, что Новиков обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). По этой же статье к уголовной ответственности привлекаются другие фигуранты "московского дела".

Известно, что нового фигуранта "московского дела" будут защищать адвокаты правозащитной группы "Агора" Молоканова и Федор Сирош.

"Московское дело"

В середине октября по "делу 27 июля" обвинения были предъявлены еще пяти фигурантам, четверых из них отправили в СИЗО.

Басманный суд Москвы заключил под стражу Андрея Баршая, Владимира Емельянова, Егора Лесных и Максима Мартинцова. Под домашним арестом оказался Александр Мыльников (суд учел, что у него трое детей). Всем им вменяется статья 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Лесных, Мартинцова и Мыльникова следствие обвиняет в том, что они повалили омоновца на тротуар. Емельянова обвиняют в том, что на акции 27 июля он схватил росгвардейца за жилет и "потянул на себя", Баршая - в том, что он якобы "разбежался, сгруппировался, прижав руки к своему телу, и с разбега прыгнул на сержанта полиции Козлова" (цитата по "Новой газете").

Ранее в среду, 30 октября, Басманный суд заочно заключил под стражу еще одного фигуранта дела Айдара Губайдулина, которого накануне объявили в международный розыск. До этого Губайдулин находился под домашним арестом и каким-то образом смог покинуть Россию.

Сейчас в "московском деле" (оно же "дело 27 июля") фигурируют по меньшей мере 18 человек, семеро из них осуждены - они получили сроки от двух до пяти лет. В отношении еще шести человек дело прекратили.

Протесты на улицах Москвы начались в июле во время предвыборной кампании в Мосгордуму, когда стало ясно, что власти не допустят до участия в выборах оппозиционных кандидатов.

Самой масштабной за последние годы стала несанкционированная властями акция 27 июля. Тогда же были самые массовые задержания - больше тысячи человек.

После акции 27 июля Следственный комитет России возбудил уголовное дело о "массовых беспорядках" (ст. 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ). Развитие получили дела о насилии в отношении силовиков.