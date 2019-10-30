Правообладатель иллюстрации Васильев Андрей Image caption Губайдулина отпустили из СИЗО в сентябре

​Басманный суд Москвы заочно арестовал фигуранта "московского дела" Айдара Губайдулина, который покинул Россию две недели назад.

Накануне 26-летнего Губайдулина объявил в международный розыск Следственный комитет. Его обвиняют в том, что во время несогласованного митинга 27 июля он бросил бутылку в полицейских (она ни в кого не попала).

На судебных заседаниях защита настаивала, что бутылка была пуста. Обвинение сначала считало, что в ней была вода, а затем изменило свою позицию, согласившись, что воды в бутылке не было, пишет "Медиазона".

Губайдулина задержали 8 августа, с 9 августа он находился в СИЗО. В сентябре его отпустили под подписку о невыезде, а его дело вернули в прокуратуру из-за несоответствия предъявленного обвинения фактическим обстоятельствам.

Вскоре после этого ему предъявили новое обвинение по части 1 статьи 318 УК - о применении насилия или угрозы применения насилия в отношении представителя власти. Ранее его обвиняли только в покушении на насилие в отношении представителя власти - это более мягкая формулировка. Спустя два дня Губайдулин уехал из России.

"Это решение далось мне нелегко, но события последних дней не оставили мне выбора. Я покинул страну и в ближайшие годы не вернусь", - написал он в своем "Фейсбуке" 17 октября.

Адвокат Губайдулина Максим Пашков говорил, что не знает о местонахождении своего подзащитного.

Летом в Москве проходили акции за допуск оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму - как согласованные, так и несогласованные. После несанкционированной властями акции 27 июля Следственный комитет задержал более двух десятков человек по уголовным делам о массовых беспорядках и применении насилия в отношении полиции. Семерых из арестованных осудили на сроки от двух до пяти лет.