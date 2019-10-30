"Контейнер" и "Подсолнух". Россия развертывает РЛС нового поколения

Правообладатель иллюстрации www.aorti.ru Image caption РЛС "Контейнер" способен обнаруживать аэродинамические цели на расстоянии до 3 тысяч км в секторе 240 градусов, говорится на сайте разработчика

Россия планирует развернуть четыре загоризонтные РЛС нового поколения "Контейнер", которые способны обнаруживать летящие цели на большой дальности - свыше 2 тысяч километров. Радиолокаторы "Подсолнух" - меньшей дальности, но схожего принципа действия - уже развернуты на Дальнем Востоке, на Каспии и на Балтике.

Как рассказал в интервью агентству РИА Новости гендиректор Научно-исследовательского института дальней радиосвязи (НИИДАР) Кирилл Макаров, "Контейнер" способен обнаруживать боевые самолеты, крылатые ракеты и гиперзвуковые летательные аппараты.

"Станция использует явление отражения радиоволн декаметрового диапазона от ионосферы. Но у этой РЛС есть так называемая мертвая зона. Она составляет 900 километров, поэтому было принято решение о расположении станции в глубине страны, это позволяет находиться станции в безопасности и контролировать воздушное пространство сопредельных государств", - пояснил он.

По словам Макарова, первая станция этой модели прошла предварительные испытания и находится на государственных испытаниях. Как ожидается, до конца 2019 года первый "Контейнер" будет передан вооруженным силам.

Всего планируется ввести в строй четыре таких РЛС. "Первая на западе, вторая на востоке. Кроме того, планируется создание станций для северо-западного и южного направлений", - сказал Макаров. Точные места размещения РЛС "Контейнер" пока не называются.

Развертывание этого перспективного комплекса началось еще в начале 2000-х годов. Передающая часть станции расположена в Нижегородской области, а приемная - в Мордовии. На опытно-боевое дежурство станция заступила в 2013 году в ограниченном составе, с 2018 года - в полном.

Как отмечает военный интернет-портал topwar.ru, "при помощи новой загоризонтной РЛС российские вооруженные силы могут вести наблюдение за крупным регионом, включающим всю Европу, в том числе подавляющее большинство стран НАТО".

Распознать самолет за 2000 км

Загоризонтные станции способны обнаруживать объекты, находящиеся не в прямой видимости, а за радиогоризонтом. Как пояснил Би-би-си военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков, система не только обнаруживает ракетные запуски, но и формирует алгоритмы ответного удара.

По его словам, у некоторых РЛС метрового и дециметрового диапазона есть так называемые "слепые зоны", а РЛС "Подсолнух" как раз закрывает одну из таких зон своим диапазоном работы.

Правообладатель иллюстрации Youtube/rti_group Image caption РЛС "Подсолнух" уже развернуты на Дальнем Востоке, на Каспии и на Балтике

Технические характеристики станции "Подсолнух", поставляемой в российскую армию, не разглашаются. Согласно открытым данным на сайте НИИДАР, РЛС "Подсолнух-Э" контролирует обстановку в пределах 200-мильной прибрежной экономической зоны и передает данные на командные пункты береговой системы наблюдения.

Из открытых источников также можно узнать, что "Подсолнух" способен распознать корабль водоизмещением свыше 5 тысяч тонн за 300 километров, а самолет, летящий на высоте 9 тысяч метров, - за 450 километров. Одновременно станция способна сопровождать 200 кораблей и 100 летательных аппаратов.

"Что касается РЛС "Контейнер", то она уже почти год находится на боевом дежурстве, в ее задачи тоже входит обнаружение средств воздушного нападения, в том числе баллистических ракет. Есть сведения о том, что "Контейнер" обнаруживает цели такого рода за 2000 км", - говорит Леонков.

Новейшие РЛС обнаруживают баллистические ракеты с момента их запуска. "Когда ракеты проходят все зоны, по которым работают станции, мы точно знаем, куда они летят и сколько их летит", - объясняет эксперт.

Модернизация российских радиолокационных систем происходит на фоне опасений властей по поводу возможного размещения новых типов ракет в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поясняет Леонков.

"Такая станция рассчитана на 25-30 лет эксплуатации, и все они должны быть готовы к модернизации согласно требованию минобороны", - отмечает эксперт.