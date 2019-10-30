Госдума предложила сажать на семь лет за пропаганду наркотиков в интернете

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Депутаты от партии "Справедливая Россия" внесли в Госдуму законопроект, вводящий наказание за пропаганду наркотиков в интернете и СМИ. Документ предлагает наказывать за такие действия лишением свободы на срок до семи лет.

"Нет наркотиков безвредных. Те, кто распространяет такой миф, являются такими же преступниками, как и продавцы зелья. И ответственность они должны нести соответствующую", - сказал в комментарии Интерфаксу один из авторов законопроекта - глава "Справедливой России" Сергей Миронов.

"Считаю, что надо жестко пресекать распространение не только наркотиков, но и подобного рода информации, которая является ничем иным как пропагандой", - сказал он.

Законопроект предлагает дополнить уголовный кодекс статьей 230.3. Под пропагандой в документе понимается "деятельность по распространению материалов и (или) информации, направленных на формирование у лица нейтрального, терпимого либо положительного отношения к таким средствам, веществам, растениям и их прекурсорам, а также их частям либо представления о допустимости их употребления, хранения или оборота".

Ввести наказание за пропаганду наркотиков накануне потребовал президент России Владимир Путин. В перечне его предложений, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что в законодательство должны быть внесены поправки, устанавливающие уголовную ответственность за "склонение к потреблению либо пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет".

После этого в Совете Федерации заявили, что за подобные действия можно установить крайне суровое наказание - лишение свободы на 10-15 лет. Ожидалось, что законопроект разработает и внесет правительство - но "Справедливая Россия" сделала это быстрее.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что внесенный законопроект - не тот, о котором говорил президент, а самостоятельная инициатива. По его словам, работа над документом находится в самой начальной стадии и пока рано говорить, поддерживает ли его Кремль в нынешнем виде.

Один из авторов законопроекта, справедливорос Михаил Емельянов входит в рабочую группу Госдумы по совершенствованию антинаркотического законодательства. Он выступал резко против законопроекта о смягчении наказания за хранение наркотиков без цели сбыта (части 2 и 3 статьи 228), который сейчас обсуждается на заседаниях рабочей группы.

В феврале этого года Емельянов сказал Би-би-си, что "Справедливая Россия" выступает за максимально суровое наказание за преступления, связанные с наркотиками, и поэтому против любых смягчений в этой области: "У нас есть партийная позиция за максимально жесткое наказание по наркотическим преступлениям, поэтому мы не можем поддержать этот законопроект".

В существующей сейчас статье 6.13 КоАП РФ, предусматривающей административное наказание за пропаганду наркотиков, не конкретизируются способы распространения информации. В этой статье установлены штраф для физических лиц до 5 тысяч рублей, а для юридических лиц - до 1 млн рублей. Ее в законопроекте предлагается исключить.

В январе 2019 года с инициативой ужесточить наказание за пропаганду наркотиков в интернете выступили в МВД. В ведомстве предлагали увеличить размеры штрафов, но не вводить уголовное наказание.

По словам адвокатов, опрошенных Русской службой Би-би-си, такой закон - "способ привлечь к ответственности наибольшее количество лиц" и "кампанейщина". Они говорят об отсутствии в России адекватной политики борьбы с наркотиками и их употреблением, и о том, что рекламы наркотиков в соцсетях сейчас уже нельзя увидеть. "Это все давно вычищено, никто не хочет себе проблем", - сказала Би-би-си адвокат Ирина Хрунова.