Правообладатель иллюстрации Fariza Dudarova's personal archive Image caption Фариза Дударова и Марина Ким

Двум студенткам журфака МГУ, собиравшим поручительства за арестованного Азата Мифтахова, грозит отчисление. В университете утверждают, что сбор поручительств тут не при чем. Би-би-си поговорила с одной из девушек, Фаризой Дударовой, после комиссии по отчислению.

Студентки 4 курса Фариза Дударова и Марина Ким собирали на журфаке поручительства за аспиранта Азата Мифтахова, обвиняемого в нападении на офис "Единой России".

"Наши поручительства были не про то, виновен он или нет, а за то, чтобы на время следствия перевести его под домашний арест, чтобы он мог продолжать работать над своей диссертацией. Азат Мифтахов - аспирант МГУ, талантливый математик, но университет не проявлял солидарности с ним, и мы решили, что нужно начать эту волну. На примере Егора Жукова и других фигурантов "московского дела" мы подумали, что это может помочь, про это начнут писать СМИ", - объяснила Фариза Би-би-си.

Теперь девушкам грозит отчисление, однако в МГУ утверждают, что это связано с фальшивыми справками, которые студентки предоставили для получения академического отпуска.

"Факультет знал, что мы за два дня настоящие справки не найдем"

По словам Фаризы, 15 октября, когда студентки собирали поручительства, к ним подошла замдекана Диана Платонова, назвала происходящее политической агитацией и велела уходить с территории факультета.

Этим дело не закончилось. У обеих девушек были несданные зачеты и экзамены - типичная ситуация для студентов, которые параллельно с учебой работают. Перед очередной пересдачей, по словам Фаризы, преподаватель предупредил их, что девушек могут "завалить" и отчислить.

"Нами заинтересовались люди извне, поэтому администрация собирается нас отчислять, администрация собирается выслужиться таким образом", - пересказала Фариза слова сотрудника факультета.

Далее он предложил девушкам уйти в академический отпуск, а для этого быстро, в понедельник, предоставить справки о болезни. Это произошло в пятницу.

Фариза и Марина не отрицают, что справки, которые они сдали, ненастоящие.

Правообладатель иллюстрации mskagency.ru Image caption Аспиранта МГУ Азата Мифтахова обвиняют в нападении на офис "Единой России"

"Открытым текстом нам было сказано, что по другим причинам, кроме медицинских, нам академический отпуск давать не будут. Мы за два дня нашли эти справки. Факультет знал, что мы за два дня настоящие справки не найдем, и человек, который нам предлагал, тоже это понимал, - рассказала Дударова. - Мы просто не хотели, чтобы нас отчислили. И мы подумали, что это неофициальная установка факультета: дайте нам вас не отчислять, не появляйтесь год на факультете, дайте все замять".

Но именно эти фальшивые справки теперь являются формальной причиной для возможного отчисления. Об этом изданию "Подъем" заявила пресс-секретарь факультета Дарья Фомина.

"Почему девушки решили избрать такой путь? Потому что они хотели остаться в Москве, то есть сохранить за собой общежитие", - сказала она.

А в то, что найти справки студенткам предложил преподаватель, руководство факультета не поверило.

30 октября прошла комиссия по отчислению. "Люди, которые были на комиссии, не хотели верить в психологическое давление. Вместо этого они продолжили давить сами: кричали, повышали голос, обвиняли нас во вранье", - рассказала Фариза.

"Не понимаю, как гордость может позволить остаться на факультете"

На комиссии девушки так и не назвали имя сотрудника факультета, который предложил им уйти в академический отпуск - хотя руководство факультета требовало рассказать, кто оказывал на них давление.

"Мы решили не подставлять человека, который сам был на комиссии. Мы надеемся, что он из хороших побуждений предупредил, что готовится наше отчисление, и боимся, что у него будут проблемы из-за нас", - объяснила Фариза.

Поддержать студенток собралась полная аудитория, пришли даже студенты других факультетов. "Они задавали вопросы, наше руководство им часто грубило, затыкало, кричали на них. На каждое бредовое слово очень бурно реагировали", - сказала Дударова.

В конце концов девушкам сказали, что отдадут справки юридической комиссии, а сами они должны предъявить документы о том, что на них давили и они были в состоянии аффекта. Комиссия по отчислению отложена на неопределенный срок.

"Я уже не держусь за этот факультет, потому что не понимаю, как гордость может позволить здесь остаться. Но я была в шоке, что перед нами сидит Вартанова [Елена Вартанова - декан факультета журналистики], вся учебка - и они врут и нас пытаются затопить, - сказала Фариза Би-би-си. - Я тогда заплакала. Все, что там происходило, для меня был кромешный ад".

Студенты и выпускники факультета журналистики МГУ опубликовали письмо в защиту Дударовой и Ким. В нем говорится, что высказывания замдекана Платоновой о недопустимости оппозиционной деятельности "означают, что на журфаке отныне запрещена студенческая солидарность. Означает это также и то, что политические взгляды студентов с этого дня находятся, очевидно, в ведении администрации факультета".

В середине октября попытка задать вопросы о Мифтахове ректору МГУ Виктору Садовничему на дне открытых дверей университета обернулась скандалом. На записи, которую обнародовал телеграм-канал "Протестный МГУ", видно, как охрана выталкивает из зала девушек, которых затем в коридоре забирает полиция. По данным "МБХ-Медиа", всего в отделение доставили четырех человек. Их отпустили через несколько минут без составления протокола.

Аспирант МГУ Азат Мифтахов был арестован в феврале 2019 года по делу о нападении на офис "Единой России", где неизвестные разбили окно и бросили в помещение дымовую шашку. Мифтахов отрицает свою причастность к погрому и называет дело сфабрикованным. Он также утверждает, что после задержания его избивали и угрожали приставленным к груди шуроповертом.

В среду вечером стало известно, что по итогам заседания комиссии Фаризе Дударовой и Марине Ким дали несколько дней на написание объяснительных, решения об отчислении пока нет.

"Сейчас студентки имеют возможность дописать свои объяснительные, на следующей неделе весь пакет материалов будет передан в юридическое управление МГУ. Пока никакого решения не принято, они спокойно могут закрывать свои академические задолженности", - заявила Интерфаксу пресс-секретарь факультета журналистики МГУ Дарья Фомина.