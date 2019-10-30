Декларации об амнистии капитала запретили использовать в уголовных делах

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Декларации, поданные по закону об амнистии капитала, не могут служить основанием для возбуждения уголовных дел, говорится в разъяснении Верховного суда России. Ранее на основании декларации было возбуждено дело против Валерия Израйлита, что российский бизнес.

Подготовить разъяснение председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев поручил коллегии по уголовным делам. Президиум Верховного суда утвердил его в среду.

"Установлен абсолютный запрет… на использование в качестве основания для возбуждения уголовного дела или в качестве доказательства по уголовному делу факта предоставления декларации [об амнистии капиталов]", - цитирует разъяснение Верховного суда агентство Прайм.

Кроме того, указал суд, силовики не вправе получать доступ к декларациям по амнистии капиталов даже по решению суда - истребовать и приобщить эти документы к делу может только сам декларант.

В разъяснении также подчеркивается, что гарантии, предусмотренные законом об амнистии капитала, распространяются не только на налоговые преступления, но и "на любое иное деяние, предусмотренное Уголовным кодексом".

Коллизия между Уголовно-процессуальным кодексом и нормами закона об амнистии капитала должна решаться в пользу закона, решил президиум Верховного суда.

Почему это важно

В 2014 году президент Владимир Путин, анонсируя амнистию капитала в ежегодном послании Федеральному собранию, обещал, что бизнесменов, решивших легализовать свои средства в России, "не будут таскать по различным органам, в том числе правоохранительным, трясти, не спросят об источниках и способах получения капитала".

Вопрос о законности использования правоохранительными органами налоговых деклараций, поданных в рамках амнистии капитала, стал обсуждаться после того, как на основании этого документа было возбуждено уголовное дело в отношении совладельца компании "Усть-Луга" Валерия Израйлита.

По версии следствия, преступная группа, в которую входил бизнесмен, похитила более 200 млн рублей при строительстве нефтебазы в порту Усть-Луга и вывела их за границу.

Как рассказывал Би-би-си адвокат Владимир Ковин, данные из декларации Израйлита следствие использовало как доказательства его вины в совершении преступлений, предусмотренных статьями 193 ("невозвращение валюты из-за границы") и 174 ("отмывание денежных средств") УК РФ.

При этом в суде выяснилось, что следователи ФСБ принудительно изъяли декларацию предпринимателя у Федеральной налоговой службы (ФНС).

Защита Израйлита настаивала на незаконности использования документа в процессе и обратилась с жалобой в Верховный суд России. Сначала судья Верховного суда Александр Ботин не усмотрел нарушения закона в действиях сотрудников ФСБ, однако 28 октября зампред Верховного суда Владимир Давыдов отменил его постановление.

Теперь Защита Израйлита собирается направить новое ходатайство об исключении из дела доказательств из декларации об амнистии капитала, сказала Интерфаксу адвокат Виктория Бурковская.

"Причем не только документов из спецдекларации, но и документов, основанных на материалах спецдекларации", - пояснила она. Следующее заседание суда по делу Израйлита назначено на 5 ноября.

Российский бизнес-омбудсмен Борис Титов, предупреждавший о том, что прецедент с использованием декларации в суде подорвет доверие тех, кто собирался легализовать спрятанные за границей капиталы, назвал разъяснение Верховного суда "радостным событием".

"Верховный суд в данном случае сработал на защиту законных интересов бизнеса на все 100%... Собственно говоря, президиум всего лишь сказал, что закон об амнистии капиталов нужно читать так, как он написан, не прибавляя и не убавляя. Но для современной российской действительности подобный подход высшей судебной инстанции - радостное событие", - заявил он.

Разъяснением удовлетворены и в Кремле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее он говорил, что "эпизод [по делу Израйлита] докладывался президенту".

Разъяснения президиума Верховного суда будут иметь значение для правоприменительной практики нижестоящих судов при рассмотрении уголовных дел против тех, кто подал декларации об амнистии капитала, сказала "Ведомостям" старший юрист "Щекин и партнеры" Айгуль Абдрашитова. Ранее бизнесмены говорили изданию, что случай с Израйлитом очень напугал их.

Минфин России сообщал, что к июню 2019 году было подано 19 тысяч таких деклараций. После сообщений о прецеденте в деле Израйлита желание у бизнесменов пропало желание подавать спецдекларации, говорил "Ведомостям" партнер компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин. А еще один собеседник издания шутил: после таких новостей уже завтра многие из тех, кто поверил обещаниям властей, будут лететь за границу.