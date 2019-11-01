WhatsApp обвиняет израильскую фирму в слежке. Израиль говорит, что ни при чем

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Израильские власти заявили, что не имеют никакого отношения к компании NSO Group, которую руководство WhatsApp обвинило в причастности к взлому устройств 1400 пользователей приложения, в числе которых журналисты, диссиденты, дипломаты и правозащитники из разных стран.

Как полагает соцсеть, хакеры устанавливали в телефоны вредоносную программу для слежки за пользователями.

"NSO Group - это частный игрок, который использует возможности, имеющиеся у израильтян. Тысячи человек действуют в киберпространстве, но правительство Израиля никак не вовлечено в происходящее, все это понимают", - сказал представитель израильского правительства, министр охраны окружающей среды Зеэв Элькин в эфире радиостанции Tel Aviv Radio.

На этой неделе руководство принадлежащего Facebook мессенджера WhatsApp подало в суд на израильскую компанию NSO Group, утверждая, что она стоит за кибератаками, которые заражали устройства частных лиц вредоносным программным обеспечением, позволявшим следить за перемещением жертвы атаки хакеров.

WhatsApp обвиняет компанию в заражении вредоносным ПО примерно 1400 устройств. Согласно иску, у пострадавших пользователей были телефонные номера разных стран, в том числе номера, зарегистрированные в Бахрейне, ОАЭ и Мексике.

По информации СМИ, программное обеспечение использовалось в том числе для слежки за убитым в прошлом году саудовским журналистом Джамалем Хашогги.

Правозащитники из Amnesty International также утверждают, что в прошлом оказывались жертвами шпионских программ, созданных NSO.

"Мы полагаем, что от кибератаки пострадали не менее 100 публичных персон, что недопустимо", - говорится в заявлении компании.

Саму уязвимость в WhatsApp, позволявшую хакерам устанавливать на телефонах вредоносную программу для слежки за пользователями, обнаружили ещё в мае.

Суть атаки заключалась в следующем: на телефон пользователя отправлялся голосовой звонок. Даже если пользователь звонок не принимал, на телефон жертвы все равно устанавливалась вредоносная программа, позволяющая отслеживать передвижение владельца с помощью камеры и микрофона смартфона.

Тогда первой об уязвимости мессенджера сообщила британская Financial Times. Издание сообщало, что шпионскую программу предположительно разработала израильская фирма NSO Group, которую иногда называют "торговцами кибероружием".

Главный продукт израильской NSO - шпионская программа Pegasus, которая может незаметно для жертвы атаки читать его SMS и электронную почту, включить микрофон и камеру телефона, узнавать местоположение пользователя, копировать персональные данные.

В самой израильской компании заявляют, программное обеспечение предоставляется "только авторизированным государственным агентствам исключительно для расследования преступлений и борьбы с терроризмом". Обвинения в свой адрес NSO Group отрицает.

"Мы решительно выступаем против обвинений и будем доказывать свою правоту в суде. Единственная цель NSO - предоставлять технологии разведывательным и правоохранительным органам, чтобы помочь им бороться с терроризмом и серьезными преступлениями", - заявили в компании.

Согласно иску WhatsApp, передача вредоносной программы осуществлялась через учетные записи, созданные NSO Group в WhatsApp. В WhatsApp на основании этих подозрений требуют запретить сотрудникам NSO использовать мессенджер.

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В расследовании WhatsApp помогала компания Citizen Lab, работающая при Университете Торонто. Специалисты Citizen Lab сообщили агентству Рейтер, что среди жертв хакеров были телезвёзды, а также диссиденты из стран с авторитарным политическим режимом. Не исключено, что информация, полученная с помощью взлома гаджетов диссидентов из авторитарных государств, могла быть использована властями их стран.

Против NSO также подал иск друг убитого в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашогги - Омар Абдулазиз. Он и еще шесть журналистов и активистов подали иски против израильской компании в суды Израиля и Кипра, утверждая, что их телефоны прослушивались с помощью программы, созданной NSO. Также в адрес компании звучали обвинения в том, что продаваемое ею программное обеспечение использовалось для слежки за Джамалем Хашогги.

Правозащитники из Amnesty International также утверждают, что в прошлом оказывались жертвами шпионских программ, созданных NSO.