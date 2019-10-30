Дания разрешила "Газпрому" прокладку "Северного потока-2". Это позволит достроить его
Датское энергетическое агентство выдало разрешение на прокладку "Северного потока - 2". До сегодняшнего дня Дания оставалась последней страной, не выдавшей "Газпрому" разрешение.
Проект предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
"Северный поток-2" должен заработать в конце декабря. Как ранее писал "Коммерсант", ввод газопровода мог быть отложен примерно на год - если бы Дания настаивала на его прокладке по новому маршруту.
"Дания обязуется разрешить прокладку трубопровода с учетом заботы о недрах и окружающей среде, и при необходимости готова указать маршрут, по которому его можно проложить", - говорится в заявлении датского ведомства.
1 октября "Газпром" отчитался о строительстве "Северного потока - 2" завершено на 83%. "К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 2042 километра газопровода - 83% от его общей протяженности", - говорилось в сообщении компании.
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Министр энергетики России Александр Новак ранее говорил о том, что Москва рассчитывает построить газопровод по заявленному маршруту, так как у Дании нет оснований на отказ в стройке.
Ранее разрешение на строительство выдали ФРГ, Финляндия и Швеция.
Против строительства "Северного потока - 2" выступает Украина, которая опасается потери прибыли от транзита российского газа в Европу. Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют реализацию проекта, называя его политическим. Пропускная способность трубопровода удвоит размеры поставок российского газа в Германию в обход территории Украины.