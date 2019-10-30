Журналистка поменяла буквы в названии Шахуньи. Ее оштрафовали за неуважение к власти

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В Нижнем Новгороде суд оштрафовал главного редактора местного издания KozaPress Ирину Славину на 70 тысяч рублей за неуважение к власти. Поводом стал комментарий журналистки об установке в городе Шахунья мемориальной доски Сталину.

Как отметил в своем телеграм-канале глава правозащитной ассоциации "Агора" Павел Чиков, наложенный на Славину штраф стал самым крупным, назначенным по статье о неуважении к власти (ч. 3 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях).

В начале октября стало известно, что следователи центра "Э" МВД возбудили в отношении Славиной административное дело о неуважении к власти и обществу.

Дело было возбуждено из-за высказывания журналистки в "Фейсбуке". В начале августа представители КПРФ установили в городе Шахунья в Нижегородской области мемориальную доску Сталину. Славина через несколько дней написала, что предлагает переименовать Шахунью, после того как там "на доме повесили морду Сталина".

Она предложила переставить буквы в названии города таким образом, что корень слова стал бранным.

Славина позже опубликовала полицейский рапорт, в котором со ссылкой на доктора филологических наук, профессора юрфака Нижегородского университета им. Лобачевского Тимура Радбиля говорилось, что измененное название Шахуньи вызывает "однозначные непристойные ассоциации". Слово он нашел оскорбительным, нарушающим нормы общественной нравственности и выражающим явное неуважение к обществу.

Сама журналистка говорила радио "Эхо Москвы", что не согласна с обвинением и намерена отстаивать свою позицию в судах - вплоть до Европейского суда по правам человека.

Закон об ответственности за публичное оскорбление и выражение неуважения к власти вступил в силу в марте этого года параллельно с законом о распространении "фейковых" новостей.