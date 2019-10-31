Торговец картофелем и стоматолог из Люберец. Кто приехал на инвестфорум в ДНР

Правообладатель иллюстрации Valentin Sprinchak/TASS Image caption На форуме была представлена продукция донецких предприятий

В столице самопровозглашенной ДНР закрылся первый международный инвестиционный форум. Местные власти провели его одновременно с инвестфорумом в Мариуполе, где выступал президент Украины Владимир Зеленский.

Агентство РИА Новости утверждает, что итогом донецкого мероприятия 29-30 октября стало подписание 34 соглашений на сумму свыше 135 млрд рублей (2,1 млрд долларов).

Русская служба Би-би-си изучила биографии нескольких участников форума в Донецке.

Организаторы донецкого форума утверждали, что на него прибыли 250 делегатов из 17 разных стран, включая США, Францию, Великобританию, Турцию и Сирию. Республика намерена вернуть себе репутацию "надежного партнера для сотрудничества", заявил на открытии мероприятия глава ДНР Денис Пушилин.

"Нам нужна новая модель функционирования республиканской экономики с учетом включения мощной экспортной составляющей, - сообщил он. - Для этого нужно задействовать специальные инфраструктурные механизмы, в том числе международных расчетов, которые бы обходили санкционную политику Запада".

Правообладатель иллюстрации Dnronline Image caption ДНР намерена вернуть себе репутацию "надежного партнера для сотрудничества", заявил Денис Пушилин

Корреспондент РБК, посетивший инвестиционный форум в Донецке, написал, что мероприятие открылось под музыку из "Игры престолов", а опрошенные им инвесторы в основном старались сохранять анонимность, опасаясь все той же санкционной политики, и не раскрывали размер инвестиций, которые они готовы вложить в экономику самопровозглашенной республики.

Банк от отца Кабаевой

Одним из главных результатов форума, как сообщает ТАСС, должно стать открытие в республике нового банка для проведения расчетов в обход санкций. Содействие в создании такого банка ДНР окажет Международная ассоциация исламского бизнеса (МАИБ). Ассоциацию, созданную в начале 2017 года, представлял вице-президент Хайдар Камалетдинов, который зачитал участникам форума приветствие от президента Марата Кабаева (сам он до Донецка не доехал).

"Мы видим, что в Донецкой народной республике уже достаточно много сделано и создано и имеется вся необходимая инфраструктура для развития халяльного бизнеса", - было написано в обращении президента МАИБ, которые более известен как бывший футболист ташкентского "Пахтакора" и отец олимпийской чемпионки Алины Кабаевой.

Когда в ДНР может заработать новый банк, ни власти республики, ни представители МАИБ не уточнили. Такие планы регулярно звучат все последние годы, но ни одна крупная банковская структура на территории ДНР не работает.

Правообладатель иллюстрации Dnronline Image caption Ассоциация йеменских выпускников оказалась зарегистрирована в подмосковных Люберцах

И другие гости

Гости донецкого форума с удовольствием делились своими соображениями о будущих инвестициях в экономику ДНР с работающими там телеканалами. Так, президент "Ассоциации йеменских выпускников в СССР и странах СНГ" Анвар Мохамед Али аль-Зарафи сообщил "Донецкому агентству новостей", что интерес для инвесторов из стран арабского мира в Донбассе представляют, в частности, такие сферы, как медицина и строительство.

Как следует из базы "Спарк", ассоциация йеменских выпускников появилась в 2017 году. Она зарегистрирована в частной квартире дома №17 на проспекте Гагарина в подмосковных Люберцах. Помимо руководства ассоциацией аль-Зарафи владеет на паях двумя стоматологическими клиниками и одной аптекой.

Правообладатель иллюстрации Valentin Sprinchak/TASS Image caption Организаторы форума утверждали, что на него прибыли 250 делегатов из 17 разных стран

"Как раз в таких условиях надо инвестировать и надо приходить. От вас надо, чтобы механизмы были. Я занимаюсь импортом уже 10 лет", - рассказал местному телеканалу "Юнион" еще один гость форума Радван Мохамед Абдулрахим Альзимур. На форуме его представляли то как главного эксперта по экспорту сельхозпродукции в Республике Йемен, то как бизнесмена из Египта.

Как следует из данных все того же "Спарка", в сельхозпродукции человек с таким именем действительно разбирается. Индивидуальный предприниматель с таким именем зарегистрирован в городе Новомосковск Тульской области, там он владеет фирмой "ЛФК Импорт", которая занимается оптовой торговлей свежим картофелем. В 2015 году Арбитражный суд Тульской области взыскал с него 18 тысяч рублей по иску "Новомосковской тепловой компании", поскольку Альзимур долго не платил за горячую воду.

"Я был очень рад посетить этот форум, было много интересного. Были высказаны идеи, как развить республику, идеи о защите инвестиций, о налоговых льготах. Будут даны таможенные послабления. Решили принять закон об инвестициях", - рассказал каналу министерства информации ДНР еще один участник форума Леонид Косенко, представившийся председателем совета директоров компании "РУСТ-95".

Головной офис этой компании находится в петербургском Колпино, она специализируется на производстве фильтров, клапанов и презентует себя как "ведущего игрока на российском рынке трубопроводной арматуры". "За вклад в укрепление экономического могущества и развитие социального благосостояния России трудовой коллектив АО "РУСТ-95" награждён грамотой "За доблестный труд во славу Отечества", - сказано на сайте компании. В ее петербургском и московском офисе не смогли рассказать Би-би-си, какие проекты они намерены развивать в ДНР, но предположили, что этот вопрос можно будет обсудить с самим Косенко, когда он вернется из Донецка.

Параллельный форум

Инвестиционный форум в ДНР был организован в те же дни, что и инвестфорум во втором по величине городе Донецкой области, Мариуполе, находящимся под контролем Украины. На нем инвестировать в украинскую экономику призвал президент Владимир Зеленский.

Выступая в Мариуполе, он рассказал о своем видении стратегии деоккупации и реинтеграции Донбасса. За первым этапом, который должен включить в себя завершение горячей стадии конфликта и прекращение огня, последует второй этап: "Примирение людей, поиск консенсуса. Сколько времени нужно, чтобы затянулись раны? Это сложный, нейрохирургический процесс. Это как держать спички возле открытой канистры бензина - одно неосторожное движение, одно неправильное заявление может все перечеркнуть и возобновить горячую стадию конфликта".

Вслед за этим, по словам Зеленского, должна последовать "реальная, а не на бумаге" реинтеграция территорий самопровозглашенных республик, которые последние пять лет Украина не контролирует.