Канадская феминистка считает, что трансгендерные женщины - это мужчины. За это ее многие не любят

Правообладатель иллюстрации Courtesy Meghan Murphy Image caption Меган Мерфи говорит, что брется лишь за безопасность женщин

Библиотека в Канаде подверглась критике за отказ отменить лекцию местной феминистки Меган Мерфи, придерживающейся спорных взглядов о правах трансгендеров.

Сотни демонстрантов пришли к зданию публичной библиотеки Торонто во время лекции Меган Мерфи.

Демонстранты утверждали, что она выступает против прав трансгендеров. Сама она эти обвинения отрицает.

Для обеспечения порядка как снаружи, так и внутри здания находилась полиция. По окончании лекции полиция вывела присутствовавших через пожарный выход.

Чего добивается Меган Мерфи?

Меган Мерфи говорит, что хочет, чтобы женщины, оказываясь в уязвимом положении в тюрьмах, кризисных центрах, убежищах и раздевалках, могли чувствовать себя в безопасности.

Правообладатель иллюстрации LightRocket via Getty Images Image caption Пешеходный переход в Торонто

Она выступает против принятой в Канаде поправки к закону о правах человека, согласно которой запрещается дискриминация по признаку гендерной идентичности, так как это, по мнению Мерфи, размывает безопасные пространства для женщин.

"Согласно нынешней доктрине транс-активистов, мы не можем исключать мужчину из пространства, отведенного для женщин, если этот мужчина утверждает, что он женщина. Я этим очень обеспокоена, так как считаю, что это опасно", - сказала Меган Мерфи в интервью Би-би-си.

Она считает, что движение трансгендеров регрессивно и по своей сути сексистское, так как, по ее словам, оно игнорирует интересы женщин и девочек.

Организаторы лекции из группы Radical Feminists Unite ("Радикальные феминистки, объединяйтесь") заявляют, что они не пропагандируют ненависть и не требуют ограничения прав какой-либо группы населения.

Все билеты на лекцию были распроданы.

Джудит Тейлор из Института гендерных исследований Торонтского университета называет Меган Мерфи провокатором.

По ее мнению, Мерфи отстаивает права одной группы населения за счет другой.

Реакция администрации библиотеки

Руководительница библиотеки Викери Боулз в середине октября выпустила заявление, в котором говорилось, что публичная библиотека считает своим долгом защищать принцип свободы слова.

Она также сказала, что хотя администрация библиотеки оставляет за собой право на отказ в предоставлении помещения для лекций, если выступающий выражает идеи ненависти или дискриминации в отношении конкретных групп населения, в данном случае Меган Мерфи не нарушала никаких подобных правил.

Библиотека также проконсультировалась с адвокатами. Меган Мерфи никогда не привлекалась к ответственности за разжигание ненависти.

Противники Мерфи

Правообладатель иллюстрации Toronto Star via Getty Images Image caption Позицией Мерфи недоволен и мэр Торонто Джон Тори

К многочисленным оппонентам Меган Мерфи примкнул и мэр Торонто Джон Тори. Он сказал, что сожалеет, что библиотека позволила Мерфи выступать в своем помещении.

Петиция в интернете против лекции Мерфи собрала 8 тысяч подписей. Подписанты говорят, что больше не будут ходить в библиотеку.

Ранее в этом году аналогичный скандал вспыхнул из-за приглашения Мерфи в публичную библиотеку другого канадского города - Ванкувера. После того как лекция состоялась, невзирая на протесты, колонну сотрудников библиотеки не допустили на ванкуверский ЛГБТ-прайд.

В мае Меган Мерфи была приглашена в парламент Шотландии, чтобы объяснить ее взгляды о правах трансгендеров. Парламент в то время обсуждал поправки к законодательству о гендерной самоидентификации.

Противники Мерфи утверждают, что ее деятельность сводится к агитации против любой правовой защиты прав трансгендеров.

Также ее аккаунт в "Твиттере" забанили из-за того, что она писала, что "мужчины - это не женщины" и что трансгендерные женщины - это на самом деле мужчины и называть их женщинами не корректно. Мерфи подала на компанию в суд.