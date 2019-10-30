Импичмент Трампа: дипломаты расскажут, как он не ценит Украину

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Кэтрин Крофт прибыла на дачу показаний с утра пораньше

В среду в комитете по разведке Палаты представителей США выступят два дипломата, которые расскажут о разногласиях по Украине между окружением президента Дональда Трампа и кадровыми сотрудниками Госдепартамента. Заседание пройдет в закрытом режиме, это часть расследования в рамках процедуры импичмента Трампа.

Дипломаты готовятся заявить, что их позитивные ожидания от нового президента Украины Владимира Зеленского столкнулись с глубоким пессимизмом в Белом доме, следует из заранее подготовленных текстов вступительных заявлений свидетелей, с которыми ознакомилась газета Washington Post.

Карьерный дипломат Кристофер Андерсон расскажет о том, что Госдеп хотел выпустить заявление в поддержку Украины после задержания украинских военных кораблей вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года. Однако "высокопоставленные чиновники в Белом доме заблокировали его", написал Андерсон.

Кэтрин Крофт работала на украинском направлении в Белом доме и Госдепе. По ее словам, она часто слышала, как Трамп называл Украину коррумпированной страной.

Газета New York Times узнала, что Крофт также готовится рассказать, что увольнение посла США в Киеве Мэри Йованович лоббировал бывший конгрессмен-республиканец Роберт Ливингстон. Согласно показаниям Крофт, она задокументировала звонки Ливингстона дипломату, работающему с Белым домом, и сообщила о них двум коллегам - Фионе Хилл из Совета национальной безопасности и Джоржду Кенту из Госдепа.

Ливингстон называл посла "пережитком Обамы" и намекал на ее связи с Джорджом Соросом, готовится рассказать Крофт парламентариям.

Неизвестно, в чьих интересах работал Ливингстон, однако отставки Йованович добивались также адвокат Трампа Руди Джулиани и двое связанных с ним американцев советского происхождения, Лев Парнас и Игорь Фруман, арестованные в США в октябре. В итоге посла внезапно отозвали за несколько месяцев до истечения полномочий.

Оба выступающих в среду дипломата в разное время служили советниками спецпосланника США по Украине Курта Волкера, который подал в отставку после того, как стала известна его роль в давлении на украинскую администрацию со стороны Белого дома.

На закрытом слушании в Конгрессе Волкер заявил, что Джулиани добивался от украинских властей публичного заявления о начале расследования против Джо Байдена и его сына Хантера.

Согласно показаниям Андерсона, его бывший начальник пытался одновременно удовлетворить требования Джулиани и оказать поддержку администрации Зеленского.