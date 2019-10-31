Пьяный мужчина зарезал шестилетнего ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

Правообладатель иллюстрации Sergei Malgavko/TASS

В столице Ненецкого автономного округа 36-летний местный житель ворвался в помещение детского сада во время тихого часа и смертельно ранил ножом шестилетнего мальчика, сообщает Следственный комитет России (СКР).

Убийство произошло в четверг днем в детском саду "Сказка", который расположен на улице 60 лет СССР, следует из сообщения пресс-службы администрации Нарьян-Мара. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего (п. "в" ч.2 ст.105 УК РФ), говорится в сообщении СКР.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого на месте преступления, им оказался 36-летний местный житель, находящийся в состоянии опьянения, сказано в сообщении.

СКР опубликовал видео с задержанным.

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Мотивы нападавшего в сообщении СКР не уточняются. Задержанный отказывается от дачи показаний, погибшему ребенку он никем не приходится, сообщили РБК в управлении СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Как нападавший попал в детсад

Возбуждено и другое уголовное дело - по статьям о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

"Следствие выясняет, каким образом нетрезвый мужчина проник в помещение детского сада, который охраняется частным охранным предприятием", - сказала "Российской газете" старший помощник руководителя регионального управления СКР Светлана Тарнаева.

"Данный детский сад находится под охраной ЧОП, он будет проверен правоохранительными органами, после чего будет принято решение о лишении лицензии", - сказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, мужчина смог пройти в детский сад беспрепятственно, его никто не остановил. По данным источника, он не состоял на учете в полиции, ранее не был судим. Мужчина будет направлен на психолого-психиатрическую экспертизу, сказали в управлении СКР.

"По имеющейся у меня предварительной информации, задержанный преступник находился на учете наркодиспансера как хронический алкоголик", - сказал местному изданию "НАО24" губернатор Ненецкого округа Александр Цыбульский.

"На настоящий момент известно, что сотрудник охранного агентства в детском саду дистанционно открыл дверь постороннему человеку", - добавил губернатор.

На месте происшествия работают экстренные службы и психологи, пишет "НАО24".

Нарьян-Мар - административный центр Ненецкого автономного округа и единственный город в регионе. Он расположен за Полярным кругом.