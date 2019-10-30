Сервис микроблогов "Твиттер" объявил о намерении запретить политическую рекламу на своих страницах по всему миру.

Запрет всей политической рекламы в своей мировой соцсети компания объяснила тем, что подобные сообщения "должны быть заслужены, а не куплены".

"В то время как реклама в интернете - мощное и эффективное средство для коммерческих рекламодателей, эта сила несет значительные риски для политики", - написал глава компании Джек Дорси в своем твите.

Конкурент "Твиттера", соцсеть "Фейсбук", недавно отказалась вводить запрет на политическую рекламу.

Владельцы соцсетей находятся под пристальным вниманием СМИ и общественности преддверии грядущих в 2020-м году выборов президента США.

Запрет политической рекламы в "Твиттере" вступит в силу с 22 ноября. 15 ноября компания выпустит подробное заявление об этом.

Джек Дорси объяснил свою позицию в нескольких твитах.

"Мы приняли решение прекратить всю политическую рекламу в "Твиттере" по всему миру. Мы убеждены, что охват влияния политических сообщений должен быть заслужен, а не куплен".

Пропустить Twitter пост , автор: @jack We’ve made the decision to stop all political advertising on Twitter globally. We believe political message reach should be earned, not bought. Why? A few reasons…🧵 — jack 🌍🌏🌎 (@jack) 30 октября 2019 г.

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