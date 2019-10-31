Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Дом, где укрывался аль-Багдади, был разрушен до основания

Министерство обороны США вечером в среду поделилось с журналистами деталями операции, в результате которой был убит лидер экстремистской группировки "Исламское государство" (запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади.

Как рассказал глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) Кеннет Маккензи, всего в ходе операции были убиты шесть боевиков, в том числе четыре женщины.

По его словам, лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади подорвал себя с двумя детьми, а не тремя, как сообщалось ранее. Лидер ИГ пытался скрыться в тупиковом туннеле и сначала пытался отстреливаться оттуда, однако затем подорвал себя. Генетический анализ подтвердил, что убит был именно аль-Багдади

Военные также обнародовали съемки с вертолетов над жилищем аль-Багдади. На кадрах видно, что после завершения операции дом был разрушен до основания несколькими точечными ударами.

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Палата представителей конгресса США в полном составе проголосует по резолюции, которая формализует процесс импичмента президента Дональда Трампа.

"Мы делаем этот шаг для того, чтобы устранить любые сомнения относительно того, может ли администрация Трампа удерживать документы, препятствовать даче показаний со стороны свидетелей, игнорировать повестки, выписанные в соответствии с правилами, или продолжать создавать препятствия для деятельности Палаты представителей", - заявила ранее спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Именно Пелоси 24 сентября объявляла о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа.

Норвегия утверждает, что обнаружила 10 российских подводных лодок, которые направляются в Атлантический океан. Это самая крупная подобная операция после холодной войны, пишет Daily Telegraph.

Развертывание субмарин началось незадолго до визита министра обороны России и командования Северного флота в Норвегию, посвященного 75-й годовщине освобождения города Киркенес от фашистов.

Восемь ядерных и две дизельных подлодки, то есть почти все находящиеся в распоряжении Северного флота - покинули базу в Мурманске в начале прошлой недели и вошли в Норвежское море, сообщила военная разведка Норвегии. По мнению Осло, большинство из них направляется в Атлантический океан.

"Россия хочет дать понять: "Это наше море, мы можем это сделать. Мы можем добраться до США". Они хотят проверить способность Запада выявить это и отреагировать", - приводит издание заявление норвежской разведки.

Новая российская баллистическая ракета РС-28 "Сармат" после принятия на вооружение в 2021 году будет представлять большую угрозу для противоракетных систем США и НАТО в целом, чем ее предшественники, пишет Times.

"Она станет испытанием для защитных систем западных стран, потому что до нынешнего момента при разработке противоракетных систем основной упор делался на защите от баллистических ракет [в которых боеголовки летят вниз с большой высоты] и от нападений с самолетов и крылатых ракет [летящих на более низкой высоте]", - приводит газета слова Дугласа Барри из Международного института стратегических исследований.

Появление "Сармата" с ее грузом управляемых боевых блоков комплекса "Авангард" заставит Запад пересмотреть свои системы обороны и сдерживания, потому что они будут способны летать на высоте, которая ранее не считалась сопряженной с угрозой, отмечает газета.

Российский "Газпром" преодолел последнее препятствие на пути скорого завершения строительства газопровода "Северный поток-2, который должен резко снизить зависимость компании от транзита газа через территорию Украины, пишет "Коммерсант".

Дания, остававшаяся единственной страной, которая задерживала прокладку газопровода, после двухлетнего обсуждения все же выдала разрешение на завершение проекта.

Тем не менее, "Газпром" все равно не успеет к заявленному изначально сроку запуска - 1 января, в лучшем случае это произойдет в первые месяцы 2020 года.

Но даже вводимый с опозданием "Северный поток-2" усиливает позиции России на переговорах с Украиной о продолжении транзита газа, отмечает издание.

Сервис микроблогов "Твиттер" объявил о намерении запретить политическую рекламу на своих страницах по всему миру. Компания объяснила этот шаг тем, что подобные сообщения "должны быть заслужены, а не куплены". Конкурент "Твиттера", социальная сеть Facebook, недавно отказалась вводить запрет на политическую рекламу.

Правообладатель иллюстрации AirTeamImages.com Image caption С 2002 по 2016 год США провели 196 полетов над территорией России, Россия - всего 71 над территорией США

Договор об открытом небе, который разрешает свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве России, США и других стран, находится под угрозой. Согласно сообщениям СМИ, президент США Дональд Трамп уже подписал документ, предполагающий, что через полгода США выйдут из Договора. Но, кажется, в Вашингтоне нет единого мнения по вопросу, следует ли США выходить из договора или нет.

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг знаменитостей, которые продолжают зарабатывать большие деньги даже после смерти, первое место в нем шестой раз подряд занял умерший в 2009 году Майкл Джексон с доходом в размере 60 млн долларов. Количество прослушиваний песен Джексона в США за минувший год выросло - с 1,8 до 2,1 млрд. Forbes отмечает, что современные способы прослушивания музыки позволяют покойным начать новую карьеру после смерти.

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Дайджест подготовили Геннадий Алашеев и Олег Михайлов