Конгресс США голосует за формальное начало импичмента Трампа. Зачем это нужно?

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Конгресс США в четверг, 31 октября, вынесет на общее голосование Палаты резолюцию о начале процедуры официального импичмента президента Трампа. За отстрание главы Белого дома от власти уже выступают большинство членов Палаты представителей

Комитет по процедурным вопросам Палаты представителей Конгресса США ранее одобрил эту резолюцию. Ожидается, что голосование пройдет утром в четверг по времени Восточного побережья США.

Для объявления импичмента в нижней палате Конгресса необходимо простое большинство. За отстранение президента Трампа от власти сегодня выступают более 90 процентов представителей Демократической партии, контролирующей сейчас нижнюю палату.

По данным газеты Washington Post, из 435 членов Конгресса США 232 законодателя поддерживают импичмент главы Белого дома. При этом лишь трое демократов в Палате представителей заявили, что не будут поддерживать резолюцию, а шесть представителей республиканской партии в Конгрессе сообщили, что являются сторонниками проведения расследования, уже получившего название "Украинагейт".

"Каждый член Палаты представителей завтра (31 октября) должен будет решить, будут ли для него моральные принципы выше партийных предпочтений, считает ли он, что Конституция выше коррупционных интересов и принципы демократии выше заинтересованности в использовании официального положения, - заявил в среду представитель демократического большинства в Конгрессе Хаким Джеффрис. - Я надеюсь, что подавляющее большинство демократов поддержат эту резолюцию, и она будет одобрена".

Зачем нужна резолюция?

Представители демократической партии объявили о намерении начать процедуру импичмента президента Трампа в сентябре этого года - после того как стали известны подробности телефонного разговора президента США с лидером Украины Владимиром Зеленским.

В жалобе, поданной после этого анонимным представителем спецслужб, сообщалось, что глава Белого дома потребовал от украинского президента начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена, которого считают наиболее вероятным претендентом на президентский пост от Демократической партии на выборах 2020 года.

Формальную процедуру подготовки к отстранению действующего президента от власти демократы в Конгрессе ведут уже два месяца, но при этом Белый дом и республиканцы на Капитолийском холме неоднократно заявляли, что расследование в отношении президента Трампа не может считаться легитимным.

Что изменит резолюция?

Пока что любые слушания, запросы документов и вызовы свидетелей в рамках процедуры импичмента пока может инициировать только глава комитета по делам разведки Палаты представителей демократ Адам Шифф и юридический комитет Конгресса.

Проект резолюции, согласованный и одобренный представителями Демократической партии в Конгрессе 30 октября, предоставит оппонентам президента Трампа новые возможности.

Комитет по делам разведки Конгресса получит право опубликовать расшифровки слушаний, которые велись за закрытыми дверями и до принятия резолюции считались секретными. Одновременно комитет сможет проводить публичные, открытые для общественности слушания по вопросам, которые до этого могли быть засекречены по соображениям национальной безопасности.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption За отстранение президента Трампа от власти сегодня выступают более 90% представителей Демократической партии

Резолюция также позволит главе комитета по разведке Конгресса и его заместителям задавать свидетелям, вызванным для дачи показаний, собственные вопросы. До этого они могли только вести слушания, выступая с комментариями. Право задавать вопросы и допрашивать свидетелей в течение 45 минут получат и сотрудники аппаратов комитета по разведке.

Резолюция предоставляет право юридическому комитету Конгресса выдвигать обвинения в отношении президента США и выступать с обоснованием этих обвинений.

При этом определенные права получат и республиканцы. Например, сторонники Дональда Трампа, являющиеся членами комитета по разведке Палаты представителей, также получат возможность вызывать собственных свидетелей и посылать повестки о предоставлении документов. Правда, для того, чтобы сделать это, им потребуется одобрение главы или большинства членов комитета.

Президент США и представители его юридической команды также получат право присутствовать на заседаниях юридического комитета Палаты представителей, имеющих отношение к процедуре импичмента. Они смогут представлять и вызывать своих собственных свидетелей, предоставлять документы, а также инициировать перекрестные допросы.

Как отреагируют республиканцы?

Президент США Дональд Трамп, представители Белого дома и сторонники Трампа в Республиканской партии неоднократно называли инициативу демократов "политически мотивированной" и "несправедливой".

Утверждая, что резолюция об импичменте является "однопартийной" инициативой демократов, республиканцы заявили, что тоже имеют право вызывать собственных свидетелей и предоставлять документы, доказывающие невиновность президента США. Еще одним требованием республиканцев было начало проведения открытых слушаний и публичных выступлений приглашенных ими экспертов.