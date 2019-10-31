Более 60 человек погибли при пожаре в поезде в Пакистане

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Не менее 64 человек погибли при пожаре в пассажирском поезде в Пакистане. Как сообщают местные СМИ, огонь возник после взрыва газового баллона, который пассажиры использовали для приготовления еды.

Предположительно, огонь охватил сразу три вагона поезда. Власти сообщают, что многие пассажиры погибли, выпрыгивая из горящего поезда на ходу.

Также сообщается о 30 пострадавших; власти ожидают, что их число будет расти.

"Взорвались две газовые плитки. На них готовили пищу с использованием масла, что добавило горению интенсивности", - сообщил министр железных дорог Пакистана Шейх Рашид Ахмед.

По его словам, использование пассажирами компактных плит, работающих на газу, в долгих железнодорожных рейсах - распространенная проблема. Многие пассажиры направлялись на исламскую конференцию, сказал министр.

Инцидент произошел неподалеку от города Рахимъяр-Хан в провинции Пенджаб.

В Пакистане неоднократно происходили железнодорожные инциденты со множеством жертв. Много людей гибнет из-за того, что поезда, как правило, ходят переполненными.

В июле и сентябре этого года в результате ЧП на железной дороге погибли по 15 человек. В 2007 году при аварии рядом с городом Мехрабпур погибли 56 человек и 120 были ранены.

В 2005 году в провинции Синд произошла одна из худших в истории Пакистана железнодорожных катастроф - столкнулись три поезда, погибли более 130 человек.