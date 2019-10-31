В Физическом институте РАН прошли обыски. Что известно?

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В Физическом институте им. П.Н.Лебедева (ФИАН) в среду прошли обыски. В четверг директора института Николая Колачевского отпустили под подписку о невыезде. Русская служба Би-би-си рассказывает, что об этом известно.

СМИ сообщили об обысках в ФИАН вечером в среду. "Сегодня в институте производился обыск сотрудниками МВД и ФСБ. Обыски были в бухгалтерии, в плановом отделе, в договорном отделе и кабинете [директора]", - рассказал один из сотрудников института агентству РИА Новости.

Сам Колачевский вскоре после появления сообщений об обысках сообщил, что задержан из-за проблем "с фирмами, которые арендуют помещения в институте".

"Сотрудники предъявили ордер на обыск, где было написано, что меня подозревают в пособничестве контрабанде оптических элементов, что отмечено в протоколе обыска", - сказал Колачевский, комментарий которого был опубликован на портале "Научная Россия".

Обыски прошли на официально арендованных территориях ФИАН и в квартире Колачевского, говорилось в сообщении.

Президент РАН Александр Сергеев вечером среды заявил, что обыск не связан с научной деятельностью института, и с точки зрения науки Колачевский как директор работает эффективно.

"Физический институт - это ведущая научная организация в области физики в нашей стране. Институт работает на самом высоком уровне под руководством директора член-корреспондента РАН Колачевского Николая Николаевича. То, что сегодня происходит совершенно точно не связано с научной деятельностью этого института. Как мы представляем", - сказал Сергеев (цитата по "Научной России").

Утром в четверг Колачевский рассказал Интерфаксу, что его отпустили под подписку о невыезде и обязали явиться на допрос в Следственный комитет (СКР). Он пояснил, что причиной обысков стала поставка в Германию оптических элементов коммерческой фирмой, которая арендовала помещения в ФИАН.

"Как я понял из ордера на обыск, камнем преткновения явилась поставка фирмой "Триоптикс" в Германию двух оптических окошек (размером с крышку небольшой кастрюли), задержанных на таможне. По моим общим представлениям - деталей, увы, не знаю, - ценность таких окошек составляет от 50 до 100 тысяч рублей", - сказал Колачевский агентству.

По его словам, ФИАН сдает часть помещений в аренду, причем акцент делает на размещении высокотехнологических компаний, а все договоры аренды проходят согласование в минобрнауки.

Фирма "Триоптикс", к которой, по словам Колачевского, возникли вопросы у правоохранительных органов, - это одна из компаний-арендаторов, которая занимается производством оптических элементов.

По данным системы СПАРК, ООО "Триоптикс" зарегистрировано в Троицке, основной вид деятельности - "научные исследования и разработки в области естественных и технических наук". Руководителем и бенефициаром юрлица является предпринимательница Ольга Канорская.

Версия "Триоптикс"

Канорская в "Фейсбуке" сообщила, что утром среды к ней домой также пришли с обыском сотрудники СКР и ФСБ, после чего ее доставили на допрос в Следственный комитет.

"Именно так заканчивалась попытка создать совершенно законный, прозрачный, интеллектуальный бизнес в России. Заканчивается это попытками сфабриковать 226.1 часть 3 УК РФ (контрабанда)", - написала она.

По ее словам, от нее хотели добиться признания в том, что она создавала оружие. " Но это ложь и заказное дело", - пишет Канорская.

"В мае 2018 моя фирма заказала в Китае шесть подложек из самого распространенного в мире оптического стекла К8. На него не накладывается никаких ограничений. Мы их оптически обработали по заказу немецких партнеров, тем самым превратив их в окна для метеорологических станций. Четыре совершенно спокойно и официально улетели при помощи UPS, еще два точно таких же должны были улететь в декабре, но их задержали и пытаются заставить признать комплектующими для оружия", - утверждает предпринимательница.

Правоохранительные органы и министерство науки и высшего образования пока не прокомментировали ситуацию.