В Физическом институте РАН прошли обыски. Что известно?
В Физическом институте им. П.Н.Лебедева (ФИАН) в среду прошли обыски. В четверг директора института Николая Колачевского отпустили под подписку о невыезде. Русская служба Би-би-си рассказывает, что об этом известно.
СМИ сообщили об обысках в ФИАН вечером в среду. "Сегодня в институте производился обыск сотрудниками МВД и ФСБ. Обыски были в бухгалтерии, в плановом отделе, в договорном отделе и кабинете [директора]", - рассказал один из сотрудников института агентству РИА Новости.
Сам Колачевский вскоре после появления сообщений об обысках сообщил, что задержан из-за проблем "с фирмами, которые арендуют помещения в институте".
"Сотрудники предъявили ордер на обыск, где было написано, что меня подозревают в пособничестве контрабанде оптических элементов, что отмечено в протоколе обыска", - сказал Колачевский, комментарий которого был опубликован на портале "Научная Россия".
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Обыски прошли на официально арендованных территориях ФИАН и в квартире Колачевского, говорилось в сообщении.
Президент РАН Александр Сергеев вечером среды заявил, что обыск не связан с научной деятельностью института, и с точки зрения науки Колачевский как директор работает эффективно.
"Физический институт - это ведущая научная организация в области физики в нашей стране. Институт работает на самом высоком уровне под руководством директора член-корреспондента РАН Колачевского Николая Николаевича. То, что сегодня происходит совершенно точно не связано с научной деятельностью этого института. Как мы представляем", - сказал Сергеев (цитата по "Научной России").
Утром в четверг Колачевский рассказал Интерфаксу, что его отпустили под подписку о невыезде и обязали явиться на допрос в Следственный комитет (СКР). Он пояснил, что причиной обысков стала поставка в Германию оптических элементов коммерческой фирмой, которая арендовала помещения в ФИАН.
"Как я понял из ордера на обыск, камнем преткновения явилась поставка фирмой "Триоптикс" в Германию двух оптических окошек (размером с крышку небольшой кастрюли), задержанных на таможне. По моим общим представлениям - деталей, увы, не знаю, - ценность таких окошек составляет от 50 до 100 тысяч рублей", - сказал Колачевский агентству.
По его словам, ФИАН сдает часть помещений в аренду, причем акцент делает на размещении высокотехнологических компаний, а все договоры аренды проходят согласование в минобрнауки.
Фирма "Триоптикс", к которой, по словам Колачевского, возникли вопросы у правоохранительных органов, - это одна из компаний-арендаторов, которая занимается производством оптических элементов.
По данным системы СПАРК, ООО "Триоптикс" зарегистрировано в Троицке, основной вид деятельности - "научные исследования и разработки в области естественных и технических наук". Руководителем и бенефициаром юрлица является предпринимательница Ольга Канорская.
Версия "Триоптикс"
Канорская в "Фейсбуке" сообщила, что утром среды к ней домой также пришли с обыском сотрудники СКР и ФСБ, после чего ее доставили на допрос в Следственный комитет.
"Именно так заканчивалась попытка создать совершенно законный, прозрачный, интеллектуальный бизнес в России. Заканчивается это попытками сфабриковать 226.1 часть 3 УК РФ (контрабанда)", - написала она.
По ее словам, от нее хотели добиться признания в том, что она создавала оружие. " Но это ложь и заказное дело", - пишет Канорская.
"В мае 2018 моя фирма заказала в Китае шесть подложек из самого распространенного в мире оптического стекла К8. На него не накладывается никаких ограничений. Мы их оптически обработали по заказу немецких партнеров, тем самым превратив их в окна для метеорологических станций. Четыре совершенно спокойно и официально улетели при помощи UPS, еще два точно таких же должны были улететь в декабре, но их задержали и пытаются заставить признать комплектующими для оружия", - утверждает предпринимательница.
Правоохранительные органы и министерство науки и высшего образования пока не прокомментировали ситуацию.