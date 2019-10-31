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Замок Сюри в японской префектуре Окинава сгорел после 11-часового пожара, сообщают японские СМИ. Замок был построен в XIV веке и занесен в список объектов Всемироного наследия ЮНЕСКО.

Пожар начался в зале главного корпуса замка в ночь на четверг. Во время возгорания в замке не было людей, никто не пострадал. Причины пожара выясняются.

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Пожар распространился на площади более 6 тыс. квадратных метров и полностью уничтожил семь строений, включая главное здание комплекса.

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Как сообщает местная полиция, перед пожаром в замке проходил фестиваль культуры государства Рюкю, и 30 октября персонал активно готовился к одному из праздничных мероприятий.

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Генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга в четверг сообщил, что власти приложат все усилия для восстановления замка.

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Замок Сюри был построен в XIV - XV веках и считается одним из главных символов древней культуры Окинавы. Комплекс служил монаршей резиденцией во времена существования государства Рюкю.

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В 1945 году во время Битвы за Окинаву в подвале замка располагался штаб Императорской армии Японии. 25-27 мая замок обстреливала артиллерия американского линкора "Миссисипи", после чего там случился пожар.

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Замок Сюри долгое время стоял в руинах. Реставрация средневекового памятника началась только в 1980-е годы, а для посетителей он был открыт в 1992 году.

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В 2000 году замок Сюри был признан частью всемирного наследия ЮНЕСКО вместе с другими памятниками древнего царства на островах Рюкю в префектуре Окинава.

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