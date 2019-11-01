Верховный суд России ликвидировал движение "За права человека"

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS Image caption Глава движения Лев Пономарев называл действия минюста "местью силовиков"

Движение Льва Пономарева "За права человека" ликвидировано по решению Верховного суда России. Суд удовлетворил иск министерства юстиции, поданный в середине октября.

"Ликвидировать общероссийское общественное движение защиты прав человека "За права человека", его структурные подразделения, исключить сведения о них из Единого реестра юридических лиц", - говорится в решении суда.

Пономарев заявил, что движение не прекратит свою деятельность. "Конечно, мы продолжим свою работу. Сохраним свой основной костяк. Работа будет продолжена как в Москве, так и по всей России", - сказал он (цитаты по Интерфаксу). А адвокат Карина Москаленко сообщила, что решение о ликвидации движения будет обжаловано, в том числе в Европейском суде по правам человека.

В иске министерства юстиции говорилось, что Генпрокуратура России в декабре 2018 года инициировала проверку организации, но к установленному сроку движение не представило необходимых документов.

В минюсте пришли к выводу, что "движение осуществляет уставную деятельность с грубыми нарушениями законодательства России и положений своего устава".

Ведомство также отмечало, что принятый в 2014 году устав движения не соответствуют поправкам в Гражданский кодекс, вступившим в силу перед проведением съезда организации. В движении же отмечают, что тогда минюст успешно зарегистрировал устав.

Кроме того, претензии министерства были связаны с многочисленными штрафами, наложенными на сотрудников движения Роскомнадзором в связи с неуказанием ими статуса "иностранного агента" в общедоступных публикациях.

"Не междусобойчик за чаем"

Представители движения на заседании в четверг просили отложить процесс для организации съезда организации, на котором все выявленные недочеты будут устранены.

"30 ноября будет созван съезд движения, который устранит формальные нарушения, установленные минюстом", - сказал Пономарев.

В минюсте в ответ заявили, что всего движение допустило 13 нарушений, из которых четыре - неустранимые.

"Нарушений устава и закона при созыве и проведении съезда допущено много, и все это представлено в органы власти. Это же не междусобойчик какой-то за чаем. Это официальная отчетность, которую я не представляю, как сейчас исправить", - цитирует ТАСС представителя минюста.

Глава движения "За права человека" Лев Пономарев в разговоре с Би-би-си ранее называл действия минюста "местью силовиков", связанной с участием движения в защите фигурантов дел "Сети", "Хизб ут-Тахрир" и "Свидетелей Иеговы" (все три организации признаны экстремистскими и запрещены в России).

Пономарев говорил, что намерен отстаивать свою позицию в Европейском суде по правам человека.

Кто такой Лев Пономарев?

Лев Пономарев - один из старейших правозащитников России. По образованию физик. В конце 1980-х годов Пономарев начал участвовать в правозащитном движении и стал одним из основателей правозащитного общества "Мемориал".

В 1990 году он избрался депутатом Верховного совета РСФСР и впоследствии возглавлял парламентскую комиссию по расследованию деятельности ГКЧП.

После событий 1993 года баллотировался в Госдуму, но выборы проиграл. В парламент попал, получив мандат умершего депутата.

После 1996 года Пономарев не занимал выборных должностей, но активно занимался правозащитной и политической деятельностью. Он создал движение "За права человека", выступал в защиту осужденного владельца нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского и входил в политсовет движения "Солидарность".

Движение "За права человека" было зарегистрировано в ноябре 1997 года. В 2014 году было признано иностранным агентом, но позже его исключили из реестра.

В феврале этого года движение было снова признано "иностранным агентом". Причиной для внесения движения в список Пономарев называл получение иностранного финансирования НКО "Горячая линия", которое было частью движения.