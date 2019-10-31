Барселона сдается. Каталонцы рвутся в тюрьму поддержать лидеров-сепаратистов

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Сотни жителей Каталонии отправились в суды разных городов страны, чтобы оформить "явку с повинной" в знак солидарности с лидерами движения за независимость региона от Испании, которые отбывают тюремные сроки.

Как сообщает местное издание La Vanguardia, очереди перед судебными учреждениями образовались в крупнейших городах страны - Жироне, Таррагоне, Льейде и в Барселоне. Активисты хотят заявить о своей виновности по тем же статьям, по которым были осуждены лидеры движения.

Акцию поддержал и президент Женералитета Каталонии Ким Торра. Как пишет El Pais, в четверг утром Торра в сопровождении ряда каталонских чиновников пришли ко Дворцу правосудия Барселоны и тоже оформили "явки с повинной".

"Нас не может пугать реализация наших прав, даже несмотря на постоянные угрозы, даже несмотря на пренебрежение, с которым к нам относятся", - заявил Торра.

Глава Каталонии и другие активисты требуют, чтобы в отношении них открыли дела об участии в демонстрациях за независимость Каталонии в 2017 году и об участии в референдуме о независимости 1 октября 2017 года, который власти Испании признали незаконным.

Поддержавшая "судебную" акцию организация Òmnium Cultural в своем "Твиттере" опубликовала фотографии длинных очередей перед судами в разных городах Каталонии.

Организация также публикует видеозапись, на которой видно, как десятки активистов пикетируют одно из учреждений, держа в руках листки бумаги.

Судебные власти Жироны, Льейды и Таррагоны объявили собравшимся, что готовы регистрировать не более 25 заявлений на явку с повинной в течение суток. Такое решение принял Верховный суд Каталонии, чтобы кампания не парализовала ежедневную работу судебных органов.

"Проблемы сосуществования"

В четверг стало известно, что прокуратура Испании намерена попросить суд выдать европейские ордера на арест двух бывших членов каталонского правительства Антони Комина и Клары Понсати, которые бежали из страны в 2017 году.

14 октября Верховный суд Испании выдал новый европейский и международный ордер на арест бывшего главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона, которого обвиняют в подстрекательстве к мятежу и растрате.

Накануне исполняющий обязанности председателя правительства Испании Педро Санчес заявил, что Каталония никогда не выйдет из состава Испании.

"Проблема в Каталонии заключается не в независимости, которой никогда не случится. В Каталонии есть проблема сосуществования. Мы являемся свидетелями провала движения за независимость с политической точки зрения", - сказал Санчес в интервью телеканалу Antena 3.

В октябре 2017 года по итогам референдума за независимость Каталонии 90,18% участников голосования поддержали независимость региона, против независимости выступили 7,83%. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования и признал плебисцит незаконным.

Несколько каталонских политиков, причастных к организации референдума о независимости, были приговорены к тюремному заключению на срок до 13 лет.