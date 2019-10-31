У ЦРУ есть свои вооруженных отряды в Афганистане. Их обвиняют в военных преступлениях

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Ударные боевые группы, созданные ЦРУ в Афганистане, совершали серьезные нарушения прав человека, которые можно приравнять к военным преступлениям, говорится в докладе правозащитной организации Human Rights Watch.

По словам авторов доклада, эти формирования, созданные для борьбы с повстанцами, убивали подозреваемых без суда и следствия, другие подозреваемые просто исчезали. Боевые группы также получали поддержку американской авиации, неизбирательно поражавшую целые населенные пункты и даже медицинские учреждения.

Human Rights Watch заявляет, что провела расследование 14 подобных инцидентов, которые произошли между концом 2017 года и серединой 2019-го.

Би-би-си обратилась за комментарием к правительству Афганистана, но пока не получила никакого ответа.

Ранее о нарушениях прав человека афганским спецназом сообщали ООН и New York Times.

Представитель ЦРУ Тимоти Баррет со своей стороны заявил, что ЦРУ проводит свои операции в соответствии с законом, и отметил, что талибы не следуют никаким правилам, а также, по его словам, ведут постоянную пропаганду, направленную на дискредитацию тех, кто выступает на стороне правительства Афганистана.

Что говорится в докладе правозащитников?

Human Rights Watch опросила десятки свидетелей по всему Афганистану, а также местные правозащитные организации.

В докладе задокументированы 14 случаев нарушений прав человека афганским спецназом, который пользуется поддержкой со стороны ЦРУ.

Отряды проводили ночные обыски, без предупреждения выгоняя людей на улицу. Они также обвиняются в нападениях на медиков, которые помогали раненым талибам, а также в расстрелах задержанных. Некоторые другие задержанные исчезали без следа.

Более того, по данным авторов доклада, жертвами этих операций становились и ни в чем не повинные люди в связи с ошибочным опознанием личности, ошибочными разведданными, а также из-за "местного политического соперничества".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Задержанные люди иногда исчезают без вести

Число погибших среди мирного населения в результате подобных операций резко возросло за последние два года.

"Это указывает на систематическое нарушение законов войны. Некоторые инциденты можно рассматривать как военные преступления. Это относится ко всем районам Афганистана, где действуют эти отряды спецназа", - говорится в докладе.

Как отмечается в докладе, ЦРУ проводит антитеррористические операции отдельно от американских вооруженных сил в Афганистане с 2001 года. ЦРУ продолжает рекрутировать, обучать и направлять вооруженные отряды по всему Афганистану. Доклад цитирует одного дипломата, назвавшего эти отряды эскадронами смерти.

С 2017 года США разрешают этим силам вызывать на помощь американскую авиацию, даже в случаях, когда в районе нет американских войск. В результате увеличилось число бомбардировок жилых зданий.

Правозащитная организация призывает правительство Афганистана немедленно распустить эти отряды, провести доскональное расследование обвинений в их адрес, прекратить нападения на медицинские учреждения и выплатить компенсацию жертвам среди гражданского населения.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Похороны погибшего при бомбардировке человека

С тех пор как возглавляемая США коалиция свергла режим талибов в 2001 году, в Афганистане погибли несколько сотен тысяч человек, в том числе десятки тысяч мирных жителей.

В сентябре казалось, что президенту США Дональду Трампу удастся заключить перемирие с талибами, но после того, как те признали, что виновны в гибели американского военного, Трамп прекратил переговоры.

Талибы заявляют, что готовы возобновить переговоры, но лишь с США, а не с правительством Афганистана, которое они считают нелегитимным.