Родители отравившихся в школах детей отсудили компенсации у "Конкорда"

Правообладатель иллюстрации Yuri Smityuk/TASS

Мещанский суд Москвы обязал комбинат питания "Конкорд" и компанию "Вито-1" выплатить компенсации родителям детей, заразившихся дизентерией в московских школах и детсадах.

Коллективный иск родителей удовлетворен частично. Как сообщает корреспондент "МБХ медиа", суд отклонил требования истцов к департаментам образования и здравоохранения Москвы, а также учебным учреждениям, которые посещали пострадавшие дети.

Комбинат питания "Конкорд" и компания "Вито-1" по решению суда должны выплатить родителям компенсации морального вреда и затрат на лечение на общую сумму около 300 тысяч рублей - то есть около 10 тысяч рублей на истца.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, представлявшая истцов, назвала компенсации унизительными и пообещала, что решение Мещанского суда будет обжаловано.

О массовом заражении дизентерией в детских садах на востоке и юго-востоке Москвы стало известно в конце декабря прошлого года. Тему активно освещал канал "Навальный LIVE" основателя ФБК Алексея Навального.

В Юго-Восточном административном округе Москвы Роспотребнадзор признал 127 случаев заражения кишечной инфекцией, включая 57 случаев дизентерии.

Источником заражения, по версии ведомства, послужил творог, который поставлял в детские учреждения комбинат питания "Конкорд". Руководство "Конкорда" винило завод, производивший творог.

В феврале 2019 года стало известно, что в связи с массовым отравлением в детских садах на юго-востоке Москвы возбуждено уголовное дело.

В Восточном административном округе, где в начале декабря дети также заболели дизентерией, еду в детские учреждения поставляла компания "Вито-1". Роспотребнадзор сообщал, что нашел на складах этой компании сливочное масло со следами кишечной палочки.

В "Вито-1" произошедшее не комментировали. По факту вспышки в ВАО также было возбуждено уголовное дело.

Компания ООО "Комбинат питания "Конкорд" ЮВАО" входит в группу "Конкорд", которую контролирует бизнесмен Евгений Пригожин. В СМИ его имя чаще упоминают в контексте возможных связей с ЧВК "Вагнера" и "фабрики троллей".

Как писал РБК, в 2016 году Пригожин контролировал 90% рынка школьного питания Москвы. Большинство поставщиков еды в столичные школы и детсады и сейчас связаны с "Конкордом". "Вито-1", работающая в ВАО, с Пригожиным формально никак не связана.

Ранее на этой неделе Арбитражный суд Москвы взыскал с ФБК, Навального и Соболь почти 88 млн рублей в пользу пищевого комбината "Московский школьник", который также связывают с Пригожиным.

В "Московском школьнике" сочли, что в расследовании ФБК о питании в московских школах и детских садах содержались сведения, которые не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию компании.