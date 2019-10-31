Названо имя преемника аль-Багдади. Больше о нем почти ничего не известно

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Аль-Багдади был убит в ходе рейда спецназа США в минувшие выходные

Экстремистская группировка "Исламское государство" (организация, запрещенная в России) объявила имя преемника Абу Бакра аль-Багдади, убитого в минувшие выходные в ходе рейда спецназа США на севере Сирии.

Имя нового "халифа" ИГ - Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши. Его назвали в канале ИГ в мессенджере Telegram.

В ИГ призвали всех мусульман принести ему присягу верности.

Кто это?

Скорее всего элемент Хашеми - это позывной или кличка.

В заявлении ИГ о новом лидере почти ничего не говорится. Он назван "богословом" и "ветераном джихада".

Аль-Кураши называет себя выходцем из рода Курайшитов. Исследователи ислама считают, что "халиф" ИГ обязательно должен происходить из рода, имеющего отношение к пророку Мухаммеду.

Также у экстремистов появился новый "представитель". Заявления от имени группировки теперь делает Абу Хамза аль-Кураши. Предыдущий член группировки, выполнявший эту функцию, Абу Хассан аль-Мухажир, был убит в ходе операции через несколько часов после аль-Багдади.

Контекст

"Исламское государство" объявило о создании "Халифата" в 2014 году после захвата обширных территорий в Сирии и Ираке. Его лидера Абу Бакра аль-Багдади назвали "халифом Ибрагимом", которому по версии экстремистов должны были принести присягу все мусульмане.

Окончательную военную победу над ИГ принято относить к марту нынешнего года. Но несмотря на разгром на поле боя, у организации по-прежнему остается сеть сторонников.

Как следует из недавнего доклада американских спецслужб, у ИГ сегодня от 14 до 18 тысяч сторонников в Ираке и Сирии, среди которых 3 тысячи иностранцев.

Корреспондент Би-би-си Мина аль-Лами еще до заявления группировки предположил, что если преемником назначат кого-то не из рода Курайшитов, это может означать отказ от идеи "Халифата".

Media playback is unsupported on your device Операция против лидера ИГ Багдади в Сирии

Что случилось с Багдади?

В четверг правительство США опубликовало видеозапись убийства бывшего "террориста номер один".

Как рассказал глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) Кеннет Маккензи, всего в ходе операции были убиты шесть боевиков, в том числе четыре женщины.

По его словам, лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади подорвал себя с двумя детьми, а не тремя, как сообщалось ранее. Лидер ИГ пытался скрыться в тупиковом туннеле и сначала пытался отстреливаться оттуда, а затем подорвал себя. Генетический анализ подтвердил, что убит был именно аль-Багдади

Военные также обнародовали съемки с вертолетов над жилищем аль-Багдади. На кадрах видно, что после завершения операции дом был разрушен до основания несколькими точечными ударами.