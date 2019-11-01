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Мещанский районный суд Москвы начинает повторное рассмотрение уголовного дела некоммерческой организации "Седьмая студия", обвиняемыми по которому проходят режиссер Кирилл Серебренников, бывший сотрудник министерства культуры Софья Апфельбаум, а также продюсеры Юрий Итин и Алексей Малобродский. Дело было возбуждено по факту хищения бюджетных средств, выделенных на проект "Платформа". В сентябре суд постановил вернуть дело в прокуратуру, однако Мосгорсуд направил дело обратно в Мещанский суд для рассмотрения в новом составе.

В силу вступают некоторые положения так называемого закона "о суверенном рунете". Основная цель законопроекта, которую декларировали российские власти, - обеспечить работу российского сегмента интернета даже в том случае, если его отключат от общемировой сети. До 2021 года, когда закон вступит в полную силу, операторы связи должны установить специальное оборудование, которое позволит обеспечить автономную работу интернета на территории России. Закон критиковали за то, что он может привести к ограничениям для интернет-пользователей. Летом российский президент Владимир Путин заявил, что речи о каких-либо ограничениях для россиян в законе не идет.

В Испании стартует самая короткая в истории королевства избирательная кампания - она продлится всего восемь дней. 10 ноября в стране пройдут досрочные выборы. Согласно опросам, поддержка правящей Социалистической рабочей партии снизилась, и на предстоящих выборах ни одна партия снова может не получить большинства. В Испании за последние четыре года выборы проходили трижды, и каждый раз правительство приходило к власти на короткий срок. По данным опроса, опубликованного в газете El Pais, попытка разрешить политический кризис с помощью новых выборов вряд ли приведет к успеху.

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максим Паршин борется с засильем бумажных документов, которые стали неотделимой частью бюрократической жизни в России, пишет Financial Times.

"Мы победим в борьбе с бумагой, - сказал он в интервью изданию. - Все меняется и будет меняться еще быстрее. Когда нет высококачественных услуг, мы используем бумагу, а когда появились высококачественные услуги, необходимость в бумаге отпала".

Ведомство Паршина намерено в ближайшие три года добиваться полного перехода на безбумажную работу 25 основных сервисов, в числе которых регистрация рождения ребенка, оформление паспорта или поступление в университет.

Однако глобальный переход России на цифровые услуги заставляет задуматься о защите конфиденциальных данных, отмечает FT.

"Безопасность является для нас абсолютным приоритетом. Она является фундаментальным правом граждан, и государство обязано предоставить им такое право - то есть понимать, что происходит с их персональными данными, и распоряжаться этими данными", - сказал Паршин изданию.

России негде будет спрятаться, заявил глава королевских ВВС Британии Майк Уигстон, комментируя ввод в строй новых противолодочных самолетов, пишет Daily Telegraph.

Первая партия патрульных самолетов "Посейдон" была отправлена на авиабазу в городе Джексонвилл во Флориде. Пилоты королевских ВВС сейчас проходят там подготовку по управлению воздушными судами.

"Это принципиально новый противолодочный патрульный аппарат для работы в морских условиях. Он способен выявлять и вести самые современные российские подводные лодки. Им [россиянам] нужно понимать, что прятаться негде", - сказал Уигстон в интервью изданию.

Первый такой самолет прибудет на авиабазу Лоссимут в Шотландии в начале 2020 года.

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Президент США Дональд Трамп, который является коренным жителем Нью-Йорка, поменял место регистрации и теперь прописан на Палм-Бич в штате Флорида, сообщает New York Times.

Ранее Трамп был прописан в небоскребе Трамп-тауэр на Пятой авеню в Манхэттене. По данным издания, в конце сентября Трамп подал декларацию, в которой местом проживания указано его имение Мар-а-Лаго на юге штата Флорида.

Источник в окружении Трампа сообщил изданию, что причиной отказа от официального проживания в Нью-Йорке стали налоговые вопросы.

Сам Трамп подтвердил смену официального места жительства в своем "Твиттере". Он выразил надежду, что останется в Белом доме еще на 5 лет, и там "будет продолжать делать Америку великой", а также признался в любви к Нью-Йорку и его жителям, но добавил, что вынужден каждый год платить миллионы долларов налогов городу, штату и местным властям, которые относятся к нему не очень доброжелательно.

Конгресс США 31 октября на общем голосовании палаты принял резолюцию о начале процедуры официального импичмента президента Дональда Трампа. За отстранение главы Белого дома от власти выступило большинство членов Палаты представителей. Сам Трамп назвал это решение "величайшей охотой на ведьм в истории" страны.

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Сотни жителей Каталонии отправились в суды разных городов страны, чтобы оформить "явку с повинной" в знак солидарности с лидерами движения за независимость региона от Испании, которые отбывают тюремные сроки. Глава Каталонии и другие активисты требуют, чтобы в отношении них открыли дела об участии в демонстрациях за независимость Каталонии в 2017 году и об участии в референдуме о независимости 1 октября 2017 года, который власти Испании признали незаконным.

Image caption Хакер Ярослав Сумбаев считал Евгению Шишкину личным врагом. 49-летняя Шишкина разыскивала его по следам, оставленным в интернете

Почитайте масштабное расследование корреспондентов Русской службы Би-би-си о том, как организовывалось громкое убийство следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной и кто стоял за этим преступлением.

Media playback is unsupported on your device Как запахи манипулируют нашим сознанием

Дайджест подготовили Геннадий Алашеев и Олег Михайлов