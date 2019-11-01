В России вступил в силу закон о "суверенном рунете". Но работать он пока не будет

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С 1 ноября в России вступает в силу закон об автономной работе интернета. Как объясняли власти, такой закон необходим для стабильной работы российского сегмента интернета в том случае, если его отключат об общемировой сети.

Насколько продвинулась работа по созданию "суверенного рунета" к настоящему моменту?

Что должно быть

Согласно закону, маршрутизация трафика должна быть перестроена таким образом, чтобы сократить объем данных, передаваемых за рубеж. В таком случае, как надеются власти, такие критически важные сервисы, как, например, государственные сайты, продолжат работать и после гипотетического отключения России от интернета.

Закон обязывает операторов связи установить на сетях технические средства противодействия угрозам, которые позволят фильтровать трафик и ограничивать доступ к запрещенным сайтам. Сейчас операторы по требованию Роскомнадзора ограничивают доступ к IP-адресам, однако, как показала история с блокировкой мессенджера Telegram, это не самый эффективный способ.

Оборудование DPI (Deep Packet Inspection, "глубокий анализ трафика"), которое должны установить провайдеры, позволяет анализировать весь проходящий трафик и выделять в этом потоке специфические пакеты, свойственные конкретным сайтам или приложениям. Установка оборудования будет проведена за счет государства. Это должно быть сделано до 2021 года.

Весь обмен трафиком на территории России будет проходить только через специальные точки обмена трафиком. Власти смогут отказывать операторам, а также соцсетям и мессенджерам в подключении к точкам обмена трафиком, если они не будут выполнять требований Роскомнадзора или правоохранительных органов.

Крупные провайдеры, владеющие трансграничными каналами связи, должны ежегодно принимать участие в учениях по отключению России от глобальной сети.

Что уже сделано и что еще нет

Механизмы работы "суверенного интернета" должны быть описаны в подзаконных актах, но они еще не приняты.

Как писал РБК, в мае вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы телекоммуникаций, подписал план-график подготовки подзаконных актов, установив крайний срок - 1 августа 2019 года.

По подсчетам телеграм-канала "Эшер II", из 26 нормативных актов, которые требуются для исполнения закона, принято только семь. 17 из 23 проектов получили отрицательные заключения от министерства экономичечкого развития. В частности, экспертам министерства не понравился порядок обслуживания технических средств противодействия угрозам, а также положение о проведении учений по обеспечению стабильной работы рунета.

Как рассказывал Би-би-си один из авторов закона сенатор Андрей Клишас, в регионах России уже проходили подобные учения. "В правительстве были опасения, что может быть замедление трафика. Но тестирование показало, что этого никто даже не почувствовал", - добавил Клишас, не уточнив, о каких регионах идет речь.

Так и не придумав, как будет работать изоляция рунета, власти решили привлечь к разработке подзаконных актов операторов связи и разработчкиков IT-систем, писали "Ведомости". При этом ранее крупные мобильные операторы ("Вымпелком", МТС и "Т2 мобайл") критиковали проекты нормативных актов к закону об изоляции рунета. Они сообщали о "коррупциогенных факторах" и "дефектности" документов.

В сентябре 2019 года глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство только начало монтировать оборудование для суверенного интернета. О каком именно оснащении идёт речь, пока непонятно. "Мы будем сначала проводить техническую проверку - влияет на трафик, не влияет на трафик, все ли сервисы работают успешно. И потом уже протестируем его в боевом режиме. Пока все идет нормально", - сказал чиновник (цитата по РИА Новости).

Как принимали закон

Первая версия документа появилась в декабре 2018 года, уже в феврале 2019-го он прошел первое чтение в Госдуме.

Авторами документа стали сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Андрей Луговой. К подготовке законопроекта, если верить пояснительной записке, их подтолкнула принятая в сентябре 2018 года Стратегия национальной кибербезопасности США.

Говоря о необходимости законопроекта, парламентарии ссылались на случаи отключения интернета в разных странах.

"Были ли такие примеры у нас на территории РФ? Уважаемые коллеги, были. Была ограничена работа на определенный период времени сайта Общественной палаты РФ, потому что один из американских институтов - юридических лиц, которые регулируют данную сферу - посчитал, что ОП РФ связана с ДНР", - рассказывал Клишас.

С тем, что страна нуждается в "суверенном интернете", соглашался и президент России Владимир Путин. "Они же [западные спецслужбы] там сидят, это же [интернет] их изобретение. И все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают оборонную информацию. А так - не будут", - говорил он.

Закон критиковали за то, что он может привести привести к снижению скорости интернета, подорожанию товаров и услуг и ограничениям для интернет-пользователей.

Несмотря на это в апреле 2019 года закон был окончательно одобрен Госдумой и Советом Федерации, а 1 мая его подписал Путин.