Полковник ФСБ Черкалин согласился отдать государству 6 млрд рублей

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Начальник банковского отдела управления "К" ФСБ Кирилл Черкалин, обвиняемый во взяточничестве и мошенничестве, согласен вернуть в казну более 6 млрд рублей. Прокуратура требует изъять у полковника Чекалина и его родных в пользу государства около 6,5 млрд рублей.

Черкалин признает взыскание в доход государства 810 млн рублей, 72,7 млн долларов и 8,5 млн евро, в пятницу заявил на заседании Головинского суда Москы адвокат полковника Владимир Михайлов. В общей сложности по текущему курсу Банка России это почти 6,1 млрд рублей.

Кроме того, по словам защитника, Черкалин согласен на конфискацию у него автомобиля Porsche Cayenne, часов и запонок, поскольку данное имущество получил "из непредусмотренных законом источников".

В то же время полковник не признает требования Генпрокуратуры о взыскании 120 тыс. рублей, около 2 тыс. швейцарских франков, квартиры, дома и другой недвижимости, а также ювелирных украшений, которые принадлежат его родителям, бывшим женам и другим близким, сообщил суду адвокат.

Всего прокуратура требует изъять у Черкалина и его родных около 6,5 млрд рублей. Происхождение этих активов, по данным обвинения, полковник объяснить не может.

Миллиарды Черкалина

Черкалин был задержан в апреле 2019 года сотрудниками Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ. Полковник обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, а также получении взятки на сумму в 850 тыс. долларов США (52 млн рублей).

При этом при обысках у Черкалина были изъяты наличные деньги, эквивалентные 12 млрд рублей (185 млн долларов), сообщало агентство Росбалт.

По версии следствия, в 2011 году Черкалин и еще двое полковников ФСБ - Андрей Васильев и Дмитрий Фролов - похитили 490 млн рублей у бизнесмена Сергея Гляделкина, вынудив его передать им акции компании "Юрпромконсалтинг".

Васильев и Фролов также находятся под стражей. Расследование уголовного дела еще не завершено.

Предыдущие рекорды

12 млрд рублей - это абсолютный рекорд изъятого среди российских госслужащих, обвиненных в коррупции, а заработать состояние Черкалину и его коллегам, удалось благодаря схеме "крышевания" банков, пишет The Bell.

"Больше десяти лет она работала как часы и дала сбой только весной 2019 года, по одной из версий - из-за внутривидовых разборок силовиков", - пишет издание.

В апреле этого года Красногорский городской суд изъял в доход государства имущество почти на 10,5 млрд рублей у экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна.

До этого рекорд принадлежал полковнику МВД Дмитрию Захарченко, при обысках у которого было изъято около 9 млрд рублей. В 2017 году суды обратили в доход России имущество Захарченко и его близких.

В сентябре Клинский городской суд поддержал в полном объеме иск генпрокуратуры России об изъятии в доход государства активов на 9 млрд рублей, которые следствие считает имуществом бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя.