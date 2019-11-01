Как идет расследование дела Голунова? Отвечает следователь

Иван Голунов пожаловался на бездействие следователей, пытаясь понять, движется ли расследование дела в отношении сотрудников УВД по ЗАО, которые, предположительно, подкинули ему наркотики летом этого года. В Басманном суде выяснилось, что часть документов и вовсе засекречены, а насчет остальных, как и о сроках расследования, следователь говорил максимально расплывчато.

В суде следователь объяснил, что отдельное уголовное дело о превышении должностных полномочий открыто не было, а действия сотрудников УВД по ЗАО расследуются в рамках старого дела, открытого по "антинаркотической" статье 228 - по нему Голунов изначально проходил подозреваемым.

Би-би-си приводит диалог между судьей Евгенией Николаевой и участником следственной группы, который отказался назвать свое имя журналистам.

Судья: Мы от вас просим пояснений и, естественно, материалов, потому что совершенно справедливо человек хочет знать, что случилось дальше, что происходит.

Следователь: К нам поступило уголовное дело, предметом расследования которого являются обстоятельства о возможном превышении сотрудниками УВД по ЗАО должностных полномочий.

Судья: Когда поступил материал?

Следователь: Я сейчас не готов сказать…

Судья: Ну в июне, да?

Адвокат Голунова Сергей Бадамшин: 19 июня.

Судья: Какие сроки у вас?

Следователь: Срок расследования у нас не ограничен. Предварительное следствие мы продляем по мере необходимости…

Судья: А срок следствия какой?

Следователь: Ой, мне надо посмотреть документ, он недавно продлевался, мне надо уточнить...

Судья: Вы нам можете представить другие документы, которые дадут нам информацию о том, что происходит сейчас по заявлению Голунова?

Следователь: Достаточно много документов находятся под грифом "секретно", мы не можем их так просто предоставить…

Судья: Ну, предоставьте другие документы.

Следователь: Какие?

Судья: Процессуальные. Что вы предпринимаете?

Следователь: Проводим следственные действия. Мне что, огласить все?

Судья: Как долго вы будете проводить следственные действия?

Следователь: Ваша честь, срок был продлен… Я не готов сказать. Но срок следствия продолжается, следствие ведется.

После этого судья Николаева перенесла заседание на 11 ноября. Басманный суд потребует у следствия документы касательно этого дела.

Журналиста-расследователя "Медузы" Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня: в его рюкзаке нашли пакет с наркотиками. Журналист сразу заявил, что пакет - не его. Сам журналист и его коллеги предполагали, что заказное дело было инициировано героем одного из его расследований. Дело вызвало мощный общественный резонанс, люди круглосуточно стояли в одиночных пикетах в поддержку Голунова у здания ГУВД Москвы, несколько десятков человек ждали заседания по мере пресечения Голунову около 10 часов. 11 июня на смывах с рук и ногтей Голунова не нашли наркотических веществ, а на пакете - отпечатков его пальцев. В тот же день следователи сняли с него все обвинения. 13 июня российский президент Владимир Путин уволил начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков московского ГУВД Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова.