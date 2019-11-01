"Суперджет" совершил вынужденную посадку в Тюмени из-за отказа двигателя
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet-100 авиакомпании "Ямал", направлявшийся из Тюмени в Петербург, вернулся в аэропорт вылета . Сразу после вылета отказал левый двигатель, по предварительным данным, из-за попадания птицы, сообщила авиакомпания.
"Самолет "Суперджет" приземлился в аэропорту Тюмени. Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет", - сказал собеседник ТАСС в авиационных службах. В авиакомпании подтвердили, что лайнер благополучно сел, сообщает РИА Новости. "Приземлился, без происшествий", - сказали Интерфаксу в пресс-службе тюменского управления МЧС.
Авиакомпания уже заявила, что причиной отказа двигателя SSJ-100 стало попадание птицы.
Сообщалось, что на борту было 80 пассажиров и шесть членов экипажа. Самолет на полосе в аэропорту Рощино встречали сотрудники экстренных служб.
Как передавал ранее ТАСС со ссылкой на авиакомпанию, у самолета при взлете отказал левый двигатель. Пилот принял решение выработать топливо и совершить посадку в аэропорту вылета. Самолет перед посадкой вырабатывал топливо. SSJ-100 не оборудован системой сброса топлива.
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"Рейс Тюмень - Санкт-Петербург. При взлете произошел помпаж турбины и отказал левый двигатель, командир [воздушного судна] принял решение выработать топливо и сядет в аэропорту взлета", - рассказали в авиакомпании.
Агентству Интерфакс в пресс-службе "Ямала" сказали, что при взлете экипаж почувствовал удар. "Тут же отказал левый двигатель. Командир принял решение выработать топливо", - пояснил собеседник агентства.
Левый двигатель лайнера не вышел из строя полностью, но работал с существенными перебоями, его функционал был нарушен, на условиях анонимности пояснил источник Интерфакса.
По данным ТАСС, самолет с бортовым номером RA-89081 был произведен в апреле 2017 года.