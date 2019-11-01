Индонезиец боролся за ужесточение наказания за измены. И сам попался

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Вот как это было...

46-летний гражданин из Индонезии, работающий в организации, которая выступает за ужесточение законов о супружеских изменах, сам попался на связи с замужней женщиной.

Мухлис бин Мухаммед из Совета Ачеха был приговорен к публичной порке. Суд приговорил его к 28 ударам, а его любовницу - к 23 ударам.

Герой этой истории Мухлис живет в очень консервативном индонезийском регионе Ачех, единственном в стране, где практикуется применение шариата.

Гомосексуальные отношения и азартные игры также наказываются в Ачехе публичной поркой.

"Это закон Божий. Любой должен быть выпорот, если его вина будет доказана, даже если он является членом городского совета", - сказал Би-би-си о нормах шариата Хусайни Вахаб, заместитель мэра района Ачех Бесар, где живет Мухлис.

Мужчина и его подруга были пойманы в сентябре, по-видимому, в машине, припаркованной возле туристического пляжа.

Порка состоялась 31 октября. Теперь Мухлиса исключат из городского совета.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Женщину публично выпорол сотрудник полиции

46-летний Мухлис бин Мухаммед также является исламским религиозным лидером в регионе. Он стал первым, кого выбрали духовным лидером в Ачехе с момента вступления в силу закона о шариате в 2005 году.

Совет Ачеха работает с местными органами власти и законодательными органами над разработкой и внедрением законов шариата в Ачехе.

Более 10 лет назад власти Индонезии предоставили провинции Ачех особые права на введение более строгих исламских законов.

В соответствии с нормами шариата незаконными являются внебрачный секс, азартные игры, потребление, производство и распространение алкоголя.

В 2017 году порке палками были подвергнуты двое мужчин, уличенных в сексуальном контакте. каждый из инх получил по 83 удара.

Обычно палки сделана из ратана. Те, кто проводит порку, надевают закрывающую лицо и тело одежду, чтобы их нельзя было узнать.

Порка проходит публично, но детям запрещено смотреть на эту процедуру.

Законы шариата в Ачехе распространяются и на мусульман, и на не-мусульман.