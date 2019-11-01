Трамп перестал быть налоговым резидентом Нью-Йорка. Власти штата проводили его улюлюканьем

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Президент США Дональд Трамп, родившийся и большую часть жизни проживший в Нью-Йорке, перерегистрировал свое место жительства для налоговых целей на Палм-Бич в штате Флорида, где расположено его поместье Мар-а-Лаго.

В декларациях, полученных газетой New York Times в окружном суде Палм-Бича, Мар-а-Лаго указано в качестве центра жизненных интересов и самого президента, и его супруги Мелании Трамп. В пункте "другие места проживания" указан также адрес Белого дома (дом 1600 по Пенсильвания-Авеню, Вашингтон) и частный гольф-клуб президента в Нью-Джерси.

С 1983 года основным местом жительства Трампа значилась квартира в его собственном жилом комплексе "Трамп-Тауэр" на Манхэттене. Однако, по данным Эн-би-си, с момента инаугурации он провел там всего 20 дней в сравнении с 99 в Мар-а-Лаго.

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New York Times отмечает, что пребывание главы страны в городе создавало постоянные пробки и значительно осложняло работу Секретной службы.

После публикации в либеральной газете (которую Трамп регулярно обвиняет во лжи) президент сам подтвердил свое решение в "Твиттере". Он добавил, что в Нью-Йорке к нему относились скверно, несмотря на то, что он платил миллионы долларов в казну в виде налогов.

Трамп все последние годы отказывается раскрывать свои налоговые декларации и оспаривает попытки принудить его к этому через суд. Год назад New York Times заполучила декларации Трампа за ранние годы, из которых следовало, что он получил более миллиарда долларов от своего отца, девелопера Фреда Трампа, умершего в 1999 году. В штате Нью-Йорк с такого наследства ему пришлось бы заплатить налог в 550 млн долларов, однако благодаря различным хитрым схемам по оптимизации налогообложения Дональд Трамп заплатил всего около 52 млн.

В своем твите Трамп признался в любви к Нью-Йорку, но добавил, что надеется еще пять лет жить в Белом доме. Он будет добиваться переизбрания на президентских выборах в 2020 году.

Правящие в Нью-Йорке демократы откликнулись на новость о смене налогового резидентства Трампа с ядовитым сарказмом.

"Скатертью дорога. - твитнул губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. - Как будто @realDonaldTrump у нас тут налоги платил. Забирай его, Флорида".

"Когда будешь выходить, смотри, чтобы дверью не ударило", - бросил президенту в "Твиттере" мэр "Большого яблока" Билл де Блазио.

Белый дом действия президента комментировать не стал. New York Times приводит слова источника, близкого к Трампу, который утверждает, что основная причина переезда - налогообложение.

По закону те, кто проживает в Нью-Йорке более 184 дней в году, обязаны платить местный подоходный налог на доход. В штате Флорида ни подоходного налога, ни налога на наследство нет.

В октябре федеральный судья в Нью-Йорке обязал Трампа раскрыть прокурорам штата налоговые декларации за восемь лет, однако это решение оспаривается и поэтому в силу не вступило.