Freedom House: в России - самый несвободный интернет в Европе

Правообладатель иллюстрации Vladimir Gerdo/TASS Image caption В марте в Москве прошел многотысячный митинг против изоляции рунета, но закон о "суверенном интернете" все равно приняли

Россия возглавила европейский рейтинг стран с "несвободным интернетом", составленный экспертами американской неправительственной организации Freedom House. Россия потеряла два бала в рейтинге, заняв 51 место среди 65 стран. Ее ближайшие соседи в списке - Казахстан и Венесуэла.

Рейтинг "Свобода в сети" составлен на основе данных, полученных с июня 2018 по май 2019 года. Исследование проводилось в 65 странах, на которые приходятся 87% мировых пользователей интернета.

По данным отчета, Россия набрала 31 балл из 100 возможных. Проблемы в сфере свободы интернета были обнаружены и в других постсоветских странах - Беларуси (35 баллов), Азербайджане (39 баллов), Казахстане (32 балла) и Узбекистане (26 баллов).

Из постсоветских стран правозащитники признали "частично свободными" Украину (56 баллов) и Кыргызстан (61 балл). "Свободными" оказались Армения (76 баллов), Грузия (75 баллов) и Эстония (94 балла).

Китай получил 10 баллов и стал страной с самым несвободным интернетом.

Рейтинг свободы интернета Freedom House Наиболее свободные Наименее свободные 95 Исландия 26 Узбекистан 94 Эстония 25 Судан 87 Канада 25 Саудовская Аравия 80 Германия 24 Вьетнам 77 Австралия 22 Куба 77 США 17 Сирия 77 Великобртания 15 Иран 76 Франция 10 Китай

Чем больше баллов, тем свободнее пользователи интернета в стране

Несвободный рунет

К проявлениям несвободы интернета в России правозащитники отнесли отключение интернета в Ингушетии во время массовых протестов, блокировки мессенджера Telegram, а также репрессии в отношении конкретных пользователей. В 2018 году, если верить подсчетам Freedom House, власти сажали за решетку за высказывания в интернете в среднем одного пользователя каждые восемь дней.

1 ноября в России вступил в силу закон о "суверенном рунете". Предполагается, что он должен обеспечить целостность, устойчивость и безопасность интернета в России в случае внешних угроз.

Поправки требуют от поставщиков услуг установки специального оборудования, которое позволит Роскомнадзору фильтровать трафик. Такое оборудование, наряду с технологией DPI, может привести к новому, более эффективному режиму блокировки сайтов в России, который в настоящее время блокирует сайты по IP-адресам, отмечают во Freedom House.

В апреле 2019 года глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал новую технологию "мощным оружием". "Я надеюсь, что, как ядерное оружие, которое имеется у ряда стран, оно будет находиться в спящем состоянии", - заявил чиновник.