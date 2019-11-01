В Кузбассе убили бывшего мэра. Что известно о нем и нападавшем

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption На приусадебном участке частного жилого дома, где был застрелен 59-летний бывший глава Киселевского городского округа, нашли охотничьи гильзы

Бывший мэр Киселёвска Сергей Лаврентьев был застрелен в ночь на пятницу во дворе своего дома. По предварительным данным, он застрелил одного из нападавших. Лаврентьев возглавлял этот шахтерский город в Кемеровской области 15 лет.

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Около 23:40 по местному времени в полицию поступило сообщение, что на приусадебном участке частного жилого дома в селе Верх-Чумыш под Киселёвском обнаружены тела 59-летнего бывшего мэра и неизвестного мужчины, оба - с огнестрельными ранениями.

Жена Лаврентьева заметила свет от фонарика и силуэты двух человек. Лаврентьев взял охотничье ружье и вышел из дома. Потом женщина услышала несколько выстрелов. Когда стрельба прекратилась, она вышла во двор и увидела тело мужа. Недалеко от него лежало тело неизвестного мужчины.

Такой отчет появился на сайте Следственного комитета России (СКР). В нем сказано, что отрабатываются все возможные версии произошедшего, в числе которых - попытка совершения разбойного нападения.

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Одним из напавших на особняк бывшего мэра оказался мастер спорта по вольной борьбе 45-летний Марат Гарипов, ранее работавший начальником группы спасателей в городе Белово неподалеку от Киселёвска. Об этом пишет газета "Коммерсант".

В СКР это не подтвердили, но и не опровергли. Там сообщили только, что убитый был жителем соседнего города и что на вид ему около 40 лет.

Агентство по защите населения и территории Кузбасса, к которому относится спасательный отряд, подтвердило, что его начальником в городе Белово работает Гарипов, и в пятницу он не вышел на работу, сообщает агентство Интерфакс.

По данным "Коммерсанта", у убитого нашли рацию, перцовый баллончик и устройство для отпугивания собак. Одет он был в камуфляж, а его лицо скрывал чулок. Собеседник Интерфакса также сказал, что на лице предполагаемого грабителя была маска с прорезью для глаз.

Его личность установили по отпечаткам пальцев, уточнил источник агентства. По его данным, застреленный ранее был судим по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В региональном управлении СКР не комментируют эту информацию, пишет "Коммерсант".

Кто такой Лаврентьев

Лаврентьев был мэром Киселёвска почти 16 лет - с марта 2003 года. Его избирали на этот пост четырежды, последний раз - в августе 2018 года, но через несколько месяцев после избрания он подал в отставку. Официально - по собственному желанию.

"Когда он взял город, у нас вода в районы по графику подавалась, отопление, горячая по графикам давалась, - рассказал РИА Новости депутат горсовета Анатолий Оренбуров. - При нем все нормализовалось. Трубы заменили, дороги укатали. Чистенько, уютненько".

"Фигура он значимая, 16 лет был главой города", - добавил Оренбуров. Он не исключает версию о том, что это была не попытка ограбления, а спланированное убийство.

"Могло быть и заказное убийство, - сказал депутат. - Если грабить, почему до конца-то не совершили? Ну, совершили убийство, а почему дальше не пошли грабить?"

Отставку мэра в 2018 году он связал с проблемами, которые возникли с котельными и их владельцами: "В 2018 году пришлось ему из-за этого с мэра города уйти. Он официально написал по состоянию здоровья, а мы предполагали, что он не смог призвать к порядку предпринимателей недобросовестных. Только арбитражный суд в декабре у них отобрал [котельные]".