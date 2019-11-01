Ученые выяснили, как крепкий сон может помешать наступлению болезни Альцгеймера

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Нервные сигналы, возникающие в мозге человека во время глубокого сна, помогают очищать его от токсических веществ, связанных с развитием болезни Альцгеймера, сообщают ученые.

Эти волны активизируются незадолго до того, как в мозге начинает пульсировать спинномозговая жидкость, которая, судя по всему, очищает мозг от токсичных элементов, пишет в журнале Science группа исследователей во главе с Лорой Льюис, доцентом кафедры биомедицинской инженерии в Бостонском университете.

Исследователи пришли к выводу, что нарушения в режиме сна могут привести к развитию деменции.

Подобный эффект ранее наблюдался у мышей, но Лора Льюис первой обнаружила его и у людей.

Вот уже несколько десятилетий ученые пытаются понять связь между развитием болезни Альцгеймера и качеством сна. Давно известно, что люди с этой болезнью плохо спят, но до сих пор окончательно не ясна взаимосвязь между сном и деменцией.

Разобраться в тайне

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Последнее исследование указывает на возможность того, что люди могут, как минимум, замедлить наступление болезни Альцгеймера, сказал Национальному общественному радио США Уильям Джагуст, профессор общественного здравоохранения и нейробиологии в Калифорнийском университете в Беркли, который сам не участвовал в эксперименте Лоры Льюис.

Сама Льюис говорит, что давно известно, что сон важен для здоровья мозга, но почему это так, до сих пор было неясно.

Ученые рекрутировали 11 добровольцев, согласившихся спать в аппарате магнитно-резонансной томографии (МРТ), и наблюдали за тем, что происходит в мозге во время глубокого сна.

Среди прочего, они наблюдали за волнами спинномозговой жидкости и обнаружили, что во время хорошего сна каждые 20 секунд волны этой жидкости омывали мозг. По словам Льюис, это было похоже на стиральную машину, работающую на самых низких оборотах.

Сюрприз

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Активность мозга добровольцев в МРТ изучалась чуть позже полуночи. Самих испытуемых просили накануне ложиться спать как можно позже, чтобы ко времени эксперимента они были усталыми и почти сразу погружались в глубокий сон.

Эксперимент выявил как минимум один сюрприз. Каждой волне спинномозговой жидкости предшествовал нервный сигнал, что позволило исследователям предположить, что именно это и вызывает приливы жидкости.

Одновременно с этим в мозге снижалась интенсивность кровообращения.

При болезни Альцгеймера в мозге человека накапливаются бета-амилоидные белки. Согласно наиболее распространенной теории, они играют главную роль в развитии деменции, запуская сложные процессы на клеточном и биохимическом уровнях, которые в конечном итоге приводят к нейродегенеративным изменениям в мозге.

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Об этой роли бета-амилоидных белков известно давно, но сейчас складывается впечатление, что некоторые пациенты оказываются в порочном круге - дефицит полноценного сна приводит к накоплению в мозге этих белков, а это, в свою очередь, нарушает сон.

Ученые подчеркивают, что в развитии болезни Альцгеймера может быть много различных причин.

Но если глубокий сон и в самом деле играет какую-то роль в предотвращении или замедлении наступления деменции, то это может позволить разработать новые методы лечения.

Семь часов или дольше

В идеале человеку необходимо не менее семи часов сна в сутки, некоторым нужно и больше. Правильный режим сна может быть не менее важным для здоровья, чем физические упражнения или отказ от курения и чрезмерного употребления алкоголя.

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Конечно, высыпаться не всегда возможно. К этому следует относиться как к здоровой диете - иногда ее не удается соблюдать все семь дней в неделю, но придерживаться ее в целом все равно полезно для здоровья.

Исследование Лоры Льюис отвечает не на все вопросы. Так, все ее волонтеры были молодыми и здоровыми людьми без малейших симптомов деменции.

Но так как эксперимент был полностью неинвазивным (если не считать необходимость спать внутри аппарата МРТ), то его можно продолжить на более пожилых людях, в особенности тех, у кого уже наблюдаются возможные первые признаки болезни Альцгеймера.