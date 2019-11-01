Гибель мигрантов в рефрижераторе: в Ирландии и Вьетнаме арестованы подозреваемые
В Дублине в рамках расследования гибели 39 человек, обнаруженных внутри рефрижератора в Британии, арестован 23-летний подозреваемый. В Ирландии ищут еще двоих. Одновременно полиция Вьетнама сообщает, что задержала двоих мужчин по подозрению в незаконной перевозке людей.
Фургон-рефрижератор c телами 39 человек был обнаружен в ночь на 23 октября в промышленной зоне городка Грейс графства Эссекс. Среди погибших был 31 мужчина и восемь женщин.
Как сообщила полиция Эссекса в пятницу, в Дублине был арестован житель Северной Ирландии Эймон Харрисон. Его обвиняют в 39 эпизодах причинения смерти по неосторожности, незаконной перевозки людей и нарушении миграционных законов. Он находится под арестом по решению дублинского суда, полиция графства Эссекс подала в Ирландию запрос о его экстрадиции.
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Полиция считает, что Харрисон пригнал контейнер с людьми в бельгийский порт Зебрюгге - он попал на запись камер наблюдения на стоянке в бельгийском городе Верне.
Полиция ищет еще двоих ирландцев, братьев Ронана и Кристофера Хьюз, 40 и 34 лет. Их подозревают в тех же преступлениях. По информации полицейских, они связаны с грузоперевозками.
"Я хочу обратиться напрямую: Ронан и Кристофер, сдайтесь полиции. Нам нужно, чтобы вы появились и помогли этому расследованию", - заявил на пресс-конференции в пятницу старший детектив полиции Эссекса Дэниэл Стотен, возглавляющий расследование гибели мигрантов. Он добавил, что полицейским удалось поговорить с Ронаном Хьюзом по телефону.
Следствие надеется получить от братьев Хьюз ценную для расследования информацию, добавил Стотен.
В четверг стало известно, что по делу о гибели 39 мигрантов во Вьетнаме арестованы два человека. Их арестовали в провинции Хатинь, откуда, как считает полиция, приехала большая часть замерзших в фургоне людей.
Кем были жертвы
По меньшей мере трое из 39 человек, погибших в грузовике вероятно, были из Вьетнама.
Неделю назад Би-би-си стало известно о трех уроженцах этой страны, которые, как считают их родственники, могли находиться в грузовике.
Изначально следователи считали погибших мигрантами из Китая, но сейчас также разрабатывается версию о том, что они приехали из Вьетнама.
Сообщество проживающих в Британии вьетнамцев VietHome передало полиции данные на 20 пропавших без вести человек.
Пока ни одно из тел не удалось опознать. Во Вьетнаме у предполагаемых родственников жертв взяли образцы ДНК для идентификации.
"Глобальная сеть"
25-летний Морис Робинсон, доставивший фургон в Грейс, где обнаружили тела, - пока единственный, кому в Британии предъявлены обвинения по делу. В частности его обвиняют по 39 эпизодам убийства по неосторожности.
В суде прокуроры утверждали, что Робинсон работал на глобальную сеть контрабандистов, занимающихся нелегальной перевозкой людей.
Он находится под арестом, следующее заседание по его делу пройдет до конца месяца.
Откуда фура и грузовик
Фургон 15 октября взяли в прокат у компании Global Trailer Rentals. В компании заявили, что ничего не подозревали о том, каким образом им планируют воспользоваться.
- Судя по данным GPS, 15 октября он выехал из ирландского города Монахан, заехал на территорию Северной Ирландии и затем вернулся в Дублин.
- Из Дублина 16 октября он отправился в валлийский порт Холихед.
- Вечером того же дня фургон переправился из британского Довера во французский порт Кале.
- В период между 17 и 22 октября он перемещался между несколькими французскими и бельгийскими городами.
- 22 октября трейлер переплыл Ла-Манш в последний раз - из бельгийского Зебрюгге в ирландский Пурфлит.
Полиция считает, что грузовик, к которому был прицеплен фургон, когда обнаружили тела, прибыл в Британию из Дублина через порт Холихед. В Пурфлите он забрал трейлер и выехал с территории порта примерно в час ночи по местному времени. Примерно через полчаса в полицию поступило сообщение о телах.