РПЦ разрывает отношения с главой Элладской церкви. Он признал автокефалию Украины

Правообладатель иллюстрации ORTHODOX CHURCH OF UKRAINE Image caption Предстоятели Греческой и Украинской церкви архиепископ Иероним (слева) и митрополит Епифаний

Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви, рассказал глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24". Разрыв связан с признанием Элладской церковью автокефалии Православной церкви Украины.

"Это означает, что, когда патриарх [Московский и Всея Руси] будет совершать богослужения, он не будет поминать Афинского архиепископа, как он уже не поминает Константинопольского патриарха. Я думаю, что уже в ближайшее воскресенье, когда патриарх будет служить, этого поминовения не будет. Это означает, что мы прекращаем евхаристическое общение с Афинским архиепископом", - заявил митрополит Иларион.

Он добавил, что РПЦ прекращает отношение не со всей Элладской церковью. "Мы по-прежнему будем сохранять общение со всеми теми архиереями, которые не признают украинский раскол, а такие в Элладской церкви есть", - отметил митрополит.

Официально решение будет принято 3 ноября.

В пятницу вечером Паломнический центр РПЦ обнародовал "черный список" епархий Элладской церкви.

Признание Украинской церкви

Православную церковь Украины создали на объединительном соборе, который прошел в Киеве в декабре прошлого года.

Томос об автокефалии ПЦУ был подписан в январе этого года Вселенским патриархом Варфоломеем и тогда же вручен предстоятелю Украинской церкви митрополиту Епифанию.

Этому предшествовали несколько лет непубличных переговоров, в которых принимали участие иерархи Вселенского патриархата, представители украинского духовенства, а также политические лидеры Украины во главе с тогдашним президентом Петром Порошенко.

На протяжении всего этого времени представители Русской православной церкви резко критиковали намерения Константинополя предоставить Украинской церкви автокефалию.

12 октября Архиерейский собор Элладской (Греческой) православной церкви признал право патриарха Константинопольского предоставить автокефалию Православной церкви Украины (ПЦУ).

Во вторник стало известно, что архиепископ Афинский и всей Греции Иероним 21 октября направил главе ПЦУ митрополиту Епифанию "мирную грамоту", являющуюся официальным признанием новой церкви.

"Мы сожалеем о том, что Элладская церковь приняла такое решение [...] Мы надеемся, что ни одна другая поместная православная церковь не последует этому печальному примеру", - сказал митрополит Иларион, комментируя информацию о письме из Элладской церкви к главе ПЦУ.